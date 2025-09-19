Tài sản 3 tỷ phú giàu nhất thế giới: Chuyện chưa từng có và cơn sóng AI

Thế giới kinh doanh và tài chính từng chứng kiến nhiều kỷ lục về sự giàu có, nhưng chưa bao giờ chứng kiến điều này, đó là tổng tài sản của 3 người giàu nhất hành tinh đã vượt qua ngưỡng 1.000 tỷ USD. Cụ thể, khối tài sản của Elon Musk, Larry Ellison và Mark Zuckerberg đã đạt mức 1.060 tỷ USD, một con số khiến người ta phải choáng váng khi đặt lên bàn cân so sánh.

Con số này không chỉ là một cột mốc, mà còn là một thước đo đáng kinh ngạc về sự tập trung của cải trong thế kỷ 21. Tổng tài sản của 3 tỷ phú này gần như ngang bằng với vốn hóa thị trường của Berkshire Hathaway - đế chế đầu tư do huyền thoại Warren Buffett gây dựng, một doanh nghiệp tạo ra doanh thu hàng năm hàng trăm tỷ USD và sử dụng gần 400.000 lao động.

Khối tài sản này cũng vượt xa giá trị của những tập đoàn khổng lồ khác như JPMorgan hay Walmart. Điều này cho thấy sự giàu có trên giấy tờ của một vài cá nhân có thể sánh ngang với sức mạnh kinh tế của cả một doanh nghiệp khổng lồ.

Bộ ba giàu nhất thế giới gồm Musk, Ellison và Zuckerberg hiện nắm giữ 1.060 tỷ USD - con số gần bằng vốn hóa thị trường của Berkshire Hathaway và vượt xa giá trị vốn hóa hơn 800 tỷ USD của các tập đoàn lớn như Oracle, JPMorgan và Walmart (Ảnh: News18).

Cơn sốt AI và cú hích ngoạn mục

Sự bùng nổ tài sản của bộ ba này trong năm qua không phải là ngẫu nhiên mà nó đến từ làn sóng lạc quan của nhà đầu tư vào tiềm năng của trí tuệ nhân tạo. Kỳ vọng rằng AI sẽ cách mạng hóa các ngành công nghiệp, giảm chi phí và cải thiện lợi nhuận đã đẩy giá cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn lên những tầm cao mới.

Câu chuyện của Larry Ellison là minh chứng rõ ràng nhất. Dù tài sản của Elon Musk và Mark Zuckerberg cũng tăng đáng kể, nhưng Ellison lại là người có cú bứt phá ngoạn mục nhất. Cổ phiếu Oracle đã tăng tới 43% chỉ trong một ngày sau khi công ty dự báo doanh thu sẽ tăng mạnh nhờ nhu cầu từ các công nghệ AI.

Sự kiện này đã giúp tài sản của ông tăng thêm tới 89 tỷ USD chỉ trong một ngày, một kỷ lục chưa từng có, giúp ông lần đầu tiên vượt qua Elon Musk để giành lấy vị trí người giàu nhất thế giới trong một thời gian ngắn. Dù sau đó Musk đã lấy lại ngôi vương, nhưng cú bứt phá này đã chứng minh rằng cơn sóng AI có sức mạnh định hình lại bảng xếp hạng giàu có toàn cầu.

Không chỉ Oracle, cổ phiếu của Meta do Zuckerberg dẫn dắt cũng tăng mạnh tới 29% trong năm 2025, giúp tài sản của ông phình to thêm 58 tỷ USD. Các nhà phân tích đều đồng tình rằng Meta đang hưởng lợi từ việc tích hợp AI vào các nền tảng của mình, tối ưu hóa quảng cáo và trải nghiệm người dùng, từ đó thu hút nhà đầu tư.

Cuộc đua ngôi vương và những người chơi chính

Cuộc đua giữa 3 tỷ phú này không chỉ là về tài chính mà còn là cuộc chiến của tầm nhìn và tham vọng. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng về cách họ xây dựng đế chế và trở thành những cá nhân có ảnh hưởng nhất hành tinh.

Larry Ellison và cú bứt tốc bất ngờ

Ở tuổi 81, Larry Ellison đã làm nên lịch sử khi trở thành người giàu nhất thế giới. Tài sản của ông chủ yếu đến từ 41% cổ phần tại Oracle, một đế chế phần mềm cơ sở dữ liệu đã và đang chuyển mình mạnh mẽ sang lĩnh vực điện toán đám mây và AI.

Sự tập trung của Oracle vào các thỏa thuận lớn với các công ty như OpenAI và Nvidia đã thúc đẩy mạnh mẽ mảng điện toán đám mây của họ, biến Oracle từ một công ty phần mềm truyền thống trở thành một người chơi chủ chốt trong cuộc cách mạng AI.

Elon Musk và tham vọng nghìn tỷ USD

Elon Musk, người từng nắm giữ ngôi vương hơn 300 ngày liên tiếp, luôn là một ẩn số. Dù tài sản có lúc sụt giảm, Musk vẫn là tâm điểm với tham vọng trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới. Gói thù lao khổng lồ của Tesla, trị giá hơn 1.000 tỷ USD, được đưa ra với điều kiện ông phải nâng vốn hóa của công ty lên gấp 8 lần hiện tại.

Musk không chỉ là một người giàu có, ông còn đại diện cho một tầm nhìn tương lai, với những dự án táo bạo như Tesla và SpaceX. Hành động mua thêm cổ phiếu Tesla của ông gần đây cho thấy niềm tin mãnh liệt của ông vào khả năng hiện thực hóa giấc mơ tỷ phú nghìn tỷ USD.

Mark Zuckerberg và sự hồi sinh của Meta

Từng có lúc bị coi là "hết thời" khi cổ phiếu lao dốc, Mark Zuckerberg đã có một sự trở lại mạnh mẽ. Tài sản của ông đã tăng 58 tỷ USD nhờ sự tăng trưởng của cổ phiếu Meta, một phần lớn nhờ vào những bước đi chiến lược trong lĩnh vực AI.

Meta không chỉ đơn thuần là mạng xã hội mà đang trở thành một nền tảng công nghệ toàn diện, với AI đóng vai trò trung tâm trong việc định hình lại cách người dùng tương tác với nội dung và sản phẩm.

Tài sản tập trung: Xu hướng toàn cầu?

Sự giàu lên phi mã của bộ ba này phản ánh một phần của xu hướng rộng lớn hơn, đó là sự tập trung tài sản ngày càng lớn trong nhóm siêu giàu. "Câu lạc bộ 100 tỷ USD" không ngừng mở rộng. Hiện có 17 tỷ phú sở hữu tài sản trên 100 tỷ USD, với tổng giá trị lên tới 3,3 nghìn tỷ USD. Con số này thậm chí còn lớn hơn vốn hóa thị trường của cả Alphabet hay Amazon.

Quyền lực kinh tế không còn chỉ nằm ở các tập đoàn công nghiệp khổng lồ, mà đang ngày càng tập trung vào tay những cá nhân nắm giữ cổ phần chi phối trong các công ty công nghệ định hình tương lai. Musk với 13% cổ phần Tesla và 42% SpaceX, Ellison với 41% Oracle và Zuckerberg với 13% Meta là những người đang đứng ở tâm điểm của sự dịch chuyển đó.

Dù các tỷ phú thường bị chỉ trích về sự giàu có của họ, nhưng không thể phủ nhận rằng tài sản của họ thường gắn liền với sự thành công của những công ty đổi mới hàng đầu thế giới. Những công ty này đã tạo ra hàng triệu việc làm, thúc đẩy sự phát triển của công nghệ và mang lại những sản phẩm, dịch vụ thay đổi cuộc sống của hàng tỷ người.

Tổng tài sản hơn 1.000 tỷ USD của bộ ba Musk, Ellison và Zuckerberg là một lời nhắc nhở về sức mạnh của sự đổi mới công nghệ và những ảnh hưởng sâu rộng của nó đến nền kinh tế toàn cầu. Nó cũng đặt ra một câu hỏi lớn về tương lai, khi cuộc cách mạng AI tiếp tục diễn ra, liệu chúng ta có tiếp tục chứng kiến sự gia tăng tài sản phi mã và sự ra đời của những "nghìn tỷ phú" đầu tiên?

Cuộc đua vẫn đang tiếp diễn, và thế giới vẫn đang chờ đợi những bất ngờ mới từ những cá nhân kiệt xuất này.