Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra những biến đổi sâu rộng trên toàn cầu, từ mô hình kinh doanh, phương thức sản xuất cho tới cách thức vận hành của các nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số không còn dừng lại ở khái niệm mang tính xu hướng, mà đã trở thành nền tảng thiết yếu cho sự phát triển bền vững của mọi quốc gia.

Song song với số hóa, tài chính xanh cũng nổi lên như một công cụ quan trọng, vừa thúc đẩy nguồn vốn cho các dự án thân thiện môi trường, vừa đảm bảo định hướng phát triển bền vững lâu dài.

Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị quyết khẳng định: “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển của các quốc gia; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Đây không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là lời hiệu triệu hành động, mở ra cơ hội để Việt Nam tăng tốc, rút ngắn khoảng cách và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Trong bối cảnh ấy, báo Dân trí với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tài chính xanh và số hóa - Hành trình hiện thực hóa Nghị quyết 57” nhằm mang đến những phân tích toàn diện và góc nhìn thực tiễn.

Đây sẽ là không gian để các nhà quản lý, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp thảo luận sâu về mối liên kết giữa tài chính xanh và số hóa - hai trụ cột quan trọng quyết định đến tiến trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tọa đàm có sự tham dự của các chuyên gia khách mời là PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường; PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại và Đầu tư Việt Nam (VTIAC); TS. Hoàng Thị Loan - Trưởng Bộ môn Luật Dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Sự hiện diện của những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực chính sách, pháp luật và tài chính hứa hẹn mang lại những phân tích đa chiều, từ bối cảnh quốc tế, yêu cầu trong nước cho tới giải pháp triển khai.

Qua đó, chương trình sẽ tìm lời giải cho những câu hỏi: Ý nghĩa và vai trò đòn bẩy kép của yếu tố tài chính xanh và số hóa đối với tương lai phát triển của đất nước? Tác động của hai yếu tố này tới năng suất lao động và sức cạnh tranh quốc gia, từ đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 57? Đâu là giải pháp pháp lý, chính sách để Nghị quyết 57 thực sự đi vào đời sống? Việt Nam nói chung, hệ thống tài chính nói riêng cần làm gì để biến tầm nhìn phát triển bền vững của quốc gia trở thành hiện thực trong thập niên tới?

Với sự kết nối từ giới nghiên cứu, hoạch định chính sách, tọa đàm sẽ là dịp quan trọng để cùng nhau tìm ra lời giải cho hành trình đưa tài chính xanh và số hóa trở thành động lực cốt lõi trong quá trình hiện thực hóa Nghị quyết 57, hướng tới một Việt Nam phát triển bền vững, giàu mạnh và vươn tầm quốc tế.

Tọa đàm sẽ được phát trực tiếp trên báo Dân trí vào lúc 14h ngày 19/9.