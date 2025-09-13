Sự cố dữ liệu ở CIC: Ngân hàng nói thẻ tín dụng được bảo mật tuyệt đối

Ngân hàng Nhà nước mới đây xác nhận sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC). Hàng loạt ngân hàng như Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, VPBank, LPBank, SCB... đưa ra thông tin trấn an khách hàng.

Agribank cho biết hệ thống thông tin của CIC hoạt động độc lập với hệ thống thông tin của các Tổ chức tín dụng. Việc thu thập, xử lý, khai thác, sử dụng, trao đổi, cung cấp trái phép thông tin tín dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng xấu có thể lợi dụng những thông tin này để mạo danh ngân hàng, cơ quan chức năng nhằm lừa đảo, phát tán mã độc hoặc chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng. Một số hình thức lừa đảo có thể bao gồm gọi điện, nhắn tin giả mạo để yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, thẻ tín dụng, mã xác thực, mã bảo mật OTP…

Ngân hàng khuyến cáo khách không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay các thông tin bảo mật khác qua điện thoại, tin nhắn, đường liên kết (link) hoặc không làm theo bất kỳ yêu cầu nào từ người lạ. Khách cần truy cập các dịch vụ ngân hàng thông qua ứng dụng chính thức hoặc website chính thống của ngân hàng.

Hình ảnh minh họa thẻ tín dụng (Ảnh: Unsplash).

VPBank nêu những thông tin nhạy cảm như dữ liệu đăng nhập hệ thống ngân hàng điện tử (username, password, sinh trắc học) hay dữ liệu thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ đều không được đưa vào hệ thống dữ liệu báo cáo CIC và được bảo mật tuyệt đối tại hệ thống ngân hàng.

Ngân hàng cũng cảnh báo tội phạm mạng có thể lợi dụng thông tin lộ lọt để phát tán mã độc, dựng kịch bản lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Do đó, khách hàng cần cảnh giác, không cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống, không cung cấp mã OTP/SmartOTP cho bất kỳ ai.

Hình ảnh một số loại thẻ có thể dùng để thanh toán quốc tế (Ảnh: Lê Duy Diện).

Các ngân hàng khuyến nghị khách hàng thực hiện các biện pháp tự bảo vệ, bao gồm không tiết lộ thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã OTP; không cung cấp số thẻ, ngày hết hạn...; chỉ giao dịch qua cổng thanh toán uy tín; cảnh giác với cuộc gọi, tin nhắn, email lạ; không truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc; quản lý số dư qua ứng dụng.

Khách hàng được khuyên chỉ tải ứng dụng từ Google Play Store hoặc App Store; sử dụng mật khẩu mạnh, bật xác thực 2 yếu tố và tránh dùng wifi công cộng.

Khi nhận được bất kỳ cuộc gọi nào tự xưng là cơ quan chức năng, ngân hàng để thông báo nợ, yêu cầu phong tỏa tài khoản... cần bình tĩnh, chủ động gọi lại số hotline (đường dây nóng) chính thức của ngân hàng hoặc đến trực tiếp chi nhánh gần nhất để kiểm chứng thông tin.

Các ngân hàng đều nhấn mạnh việc các cơ quan chức năng, trong đó có Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), đang phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước và các doanh nghiệp an ninh mạng để triển khai đồng bộ giải pháp kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm ứng phó, xác minh và bảo đảm an toàn hệ thống.