Sức khỏe doanh nghiệp ra sao trong 3 tháng đầu năm?

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 3, cả nước có 14.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 113.500 tỷ đồng và số lao động đăng ký 104.400 lao động, tăng 64,3% về số doanh nghiệp, tăng 68,7% về vốn đăng ký và tăng 105,2% về số lao động so với tháng 2.

So với cùng kỳ năm trước, tình hình thành lập mới trong tháng này giảm 0,7% về số doanh nghiệp, giảm 22,1% về số vốn đăng ký và tăng 12,7% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 8 tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 21,5% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, cả nước còn có hơn 3.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 43,4% so với tháng trước và giảm 52% so với cùng kỳ.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 3 tháng đầu năm (Nguồn: GSO).

Tính chung quý I, cả nước có hơn 36.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 332.200 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 258.800 lao động, tăng 6,9% về số doanh nghiệp, tăng 7% về vốn đăng ký và tăng 21,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm đạt 9,2 tỷ đồng, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Nếu tính cả 392.300 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của hơn 9.700 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2024 là 724.500 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 23.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong ba tháng đầu năm 2024 lên gần 59.900 doanh nghiệp, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Bình quân một tháng có gần 20.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động .

Theo khu vực kinh tế, quý I có 363 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; 8.700 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 6,8% và 27.200 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 6,9%.

Tổng cục Thống kê cũng cho hay, trong tháng 3, cả nước có 4.139 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 19,6% so với tháng trước và giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 3 cũng chứng kiến 4.980 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 131,3% so với tháng trước và tăng 44,3% so với cùng kỳ; 1.412 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 6,2% so với tháng 2 và tương đương cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý I, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 53.400 doanh nghiệp, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước; hơn 15.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 21,7%; 5.100 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 10,1%. Bình quân 1 tháng có gần 24.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường .

Như vậy, so sánh giữa số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong quý I, tổng số doanh nghiệp trên cả nước giảm 14.100 doanh nghiệp, bình quân một tháng giảm 4.700 doanh nghiệp.