Siêu bão Ragasa sắp đổ bộ, Bộ Công Thương gửi công điện khẩn

Bộ Công Thương vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu các đơn vị ngành công thương từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và khu vực miền núi, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ triển khai ứng phó siêu bão Ragasa (bão số 9).

Cơ quan này đánh giá, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh (hiện đã đạt cấp siêu bão và tiếp tục duy trì cấp siêu bão trong 24-72 giờ tới khi hoạt động trên biển Đông), phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, đặc biệt cần đề phòng xảy ra dông lốc trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp (ngay cả khi tâm bão còn cách khoảng 300-400 km).

Do vậy, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị chủ động kịch bản xấu nhất, triển khai biện pháp phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất. Cụ thể, Sở Công Thương các địa phương được giao chỉ đạo chủ đập thủy điện bảo vệ hồ đập, chuẩn bị lực lượng, vật tư ứng phó, tuân thủ vận hành và thông tin kịp thời cho hạ du. Hoạt động khai khoáng, xây dựng thủy điện, công trình ven biển phải dừng thi công khi bão đến; di dời người, thiết bị đến nơi an toàn.

Lực lượng quản lý thị trường phải kiểm soát chặt, xử lý đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; yêu cầu doanh nghiệp dự trữ, cung ứng lương thực, thực phẩm, nước uống cho vùng có nguy cơ bị chia cắt.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia phải xây dựng kịch bản vận hành ứng phó sự cố, phối hợp hạ thấp mực nước hồ chứa, tuân thủ quy trình liên hồ, bảo đảm vừa chống lũ vừa giữ an toàn công trình và vùng hạ du.

Dự kiến từ trưa đến chiều 25/9, vùng tâm bão Ragasa sẽ đi vào đất liền nước ta (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Các chủ đập thủy điện được yêu cầu tuân thủ quy trình vận hành, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra lũ nhân tạo, kiểm tra tình trạng đập, thiết bị, hệ thống cảnh báo và cảnh báo sớm cho người dân hạ du, nhất là khi phải xả lũ khẩn cấp.

Công điện cũng nêu rõ các tập đoàn lớn phải khẩn trương ứng phó siêu bão Ragasa về đảm bảo an toàn công trình dầu khí, di dời người và phương tiện; kiểm tra mỏ, bãi thải, phòng chống sạt lở, ngập lụt; phòng chống tràn dầu, dự trữ xăng dầu; tăng cường kiểm tra, khắc phục nguy cơ mất an toàn, ngăn rò rỉ hóa chất.

Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được giao chỉ đạo các đơn vị điện lực địa phương và chủ đập thủy điện chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó siêu bão, sẵn sàng khôi phục điện nhanh nhất sau sự cố.

Đồng thời, EVN yêu cầu các đơn vị thủy điện thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Công điện, tăng cường kiểm tra an toàn hệ thống lưới điện, gia cố các vị trí xung yếu, phát quang hành lang tuyến, chuẩn bị nguồn lực khắc phục kịp thời sự cố...

Dự kiến, từ trưa đến chiều 25/9, vùng tâm bão Ragasa sẽ đi vào đất liền nước ta, với khu vực từ Quảng Ninh đến Hưng Yên nhiều khả năng là nơi bão đổ bộ trực tiếp. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, siêu bão Ragasa duy trì cường độ rất mạnh cấp 15-16 đến sáng 24/9, sau đó giảm còn cấp 11-12 khi vào vịnh Bắc Bộ do tác động của không khí lạnh và ma sát địa hình.