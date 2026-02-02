Siết quảng cáo online: Cấm nút tắt giả, cho tắt quảng cáo video sau 5 giây

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 342/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2. Đây được xem là văn bản pháp lý quan trọng nhằm lấp đầy các "khoảng trống" trong quản lý hoạt động quảng cáo trên không gian mạng và nhóm hàng hóa đặc thù, vốn tồn tại nhiều bất cập thời gian qua.

Điểm nhấn quan trọng nhất của Nghị định 342 là các quy định siết chặt trải nghiệm người dùng trên môi trường số. Thời gian qua, tình trạng quảng cáo chèn ngang, che khuất nội dung với các nút tắt (biểu tượng X) được thiết kế tinh vi, "thoắt ẩn thoắt hiện" hoặc giả mạo để đánh lừa người dùng click vào trang đích đã gây bức xúc lớn.

Để giải quyết triệt để, Nghị định quy định rõ: Đối với quảng cáo không ở vùng cố định (quảng cáo trôi nổi, pop-up...), tính năng tắt phải đảm bảo thực hiện được chỉ với một lần tương tác. Nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng các biểu tượng tắt giả hoặc thiết kế khó phân biệt, gây nhầm lẫn cho người xem.

Về thời lượng, các nhà quảng cáo và nền tảng phát hành (Publisher) sẽ phải điều chỉnh lại thuật toán hiển thị. Cụ thể, không được phép cài đặt thời gian chờ (buộc người xem phải đợi) đối với quảng cáo hình ảnh tĩnh.

Đối với quảng cáo dạng video hoặc chuỗi hình ảnh chuyển động, thời gian chờ tắt tối đa được phép chỉ là 5 giây. Quy định này buộc các nhãn hàng phải sáng tạo nội dung hấp dẫn ngay từ những giây đầu tiên thay vì ép buộc người dùng xem cưỡng bức như trước.

Nghị định 342/2025 quy định chi tiết một số điều Luật Quảng cáo, hiệu lực từ ngày 15/2 (Ảnh: DT).

Bên cạnh đó, quyền lực của người dùng số được nâng cao. Các đơn vị quảng cáo bắt buộc phải bố trí công cụ để người dùng dễ dàng báo cáo vi phạm, từ chối hoặc tắt quảng cáo. Cơ chế tiếp nhận và xử lý báo cáo này phải được thực hiện kịp thời và minh bạch kết quả.

Bên cạnh mặt trận số, Nghị định 342/2025 cũng dựng lên "hàng rào kỹ thuật" đối với ngành hàng mỹ phẩm - lĩnh vực thường xuyên xảy ra tình trạng quảng cáo thổi phồng công dụng.

Theo quy định mới, nội dung quảng cáo mỹ phẩm bắt buộc phải minh bạch các thông tin gồm: Tên mỹ phẩm; tính năng, công dụng chuẩn theo hồ sơ công bố; tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và các cảnh báo an toàn theo hiệp định quốc tế.

Đặc biệt, để ngăn chặn tình trạng "thần thánh hóa" mỹ phẩm, Nghị định cấm tuyệt đối các nội dung gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc chữa bệnh. Một thay đổi lớn sẽ tác động mạnh đến chiến lược marketing của nhiều doanh nghiệp dược mỹ phẩm là quy định cấm sử dụng hình ảnh, trang phục, tên tuổi, thư tín, bài viết của các cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ và nhân viên y tế để quảng cáo mỹ phẩm.

Quy định này nhằm chấm dứt tình trạng mượn danh uy tín y khoa (dù là thật hay giả mạo) để chiêu dụ người tiêu dùng, đưa thị trường quảng cáo về đúng bản chất và bảo vệ quyền lợi người mua hàng. Các doanh nghiệp trong ngành sẽ cần nhanh chóng rà soát lại toàn bộ ấn phẩm truyền thông trước ngày 15/2 để tránh các chế tài xử phạt nặng.