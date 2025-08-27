Shinhan Life đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm gia tăng

Doanh nghiệp nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm

Sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ và lấy khách hàng làm trọng tâm, thị trường bảo hiểm nhân thọ (BHNT) dần lấy lại đà tăng trưởng.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2025, số lượng hợp đồng đang có hiệu lực đạt hơn 11,7 triệu, tăng 1,06%, tổng doanh thu đạt khoảng 72.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm (BH) khai thác mới đạt trên 13.000 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ 2024.

Doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ và lấy khách hàng làm trọng tâm (Ảnh: Shinhan Life Việt Nam).

Từ những con số tích cực trên, giới chuyên gia kỳ vọng vào sự bứt phá mạnh mẽ của thị trường trong hai quý cuối năm và những năm tới.

Ông Ngô Trung Dũng - Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam - nhận định: “Những con số trên là tín hiệu lạc quan cho thấy niềm tin của khách hàng đang dần được củng cố. Bên cạnh đó, nền tảng pháp lý ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là các quy định về tái cấu trúc sản phẩm... đã và đang tạo ra một hành lang pháp lý an toàn, minh bạch hơn, giúp bảo vệ quyền lợi người tham gia một cách thực chất”.

Từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp đã tích cực điều chỉnh danh mục sản phẩm, ra mắt sản phẩm mới để phù hợp với quy định mới và nhu cầu thị trường. Tháng 3, Shinhan Life Việt Nam đã ra mắt sản phẩm bảo hiểm (BH) liên kết chung Shinhan - An Thịnh, tích hợp quyền lợi bảo vệ và đầu tư, cùng các quyền lợi cộng thêm, đáp ứng nhu cầu phòng ngừa rủi ro và bảo vệ tài chính cá nhân.

Ngày 7/7, Shinhan Life Việt Nam tiếp tục giới thiệu bộ tứ sản phẩm bảo hiểm bán kèm gồm: BH chăm sóc sức khỏe toàn diện; BH miễn thu phí do bệnh hiểm nghèo; BH bệnh hiểm nghèo nâng cao và bảo hiểm tử vong, thương tật do tai nạn, với nhiều quyền lợi mở rộng, mang đến cho khách hàng sự lựa chọn chủ động để tăng cường bảo vệ trước rủi ro.

Người dân chủ động “may đo” giải pháp bảo vệ phù hợp

Một trong những chuyển biến tích cực hiện nay là khách hàng có thể chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu bảo vệ của bản thân.

Bộ tứ sản phẩm bảo hiểm bán kèm từ Shinhan Life (Ảnh: Shinhan Life Việt Nam).

Anh Lê Minh (38 tuổi, Hà Nội) chia sẻ, trước đây anh từng có ý định tham gia BHNT nhưng thấy khó hiểu do có nhiều thông tin cần lưu ý nên luôn trì hoãn. “Gần đây, tôi rất phấn khởi khi BHNT có nhiều cải tiến rõ rệt và quyền lợi của người tham gia được thể hiện rõ ràng hơn trong từng hợp đồng”.

Anh Minh cho biết, mới tham gia sản phẩm BH liên kết chung Shinhan - An Thịnh nhằm trang bị giải pháp bảo vệ tối ưu cho bản thân và gia đình. Sản phẩm này giúp khách hàng được bảo vệ trước các rủi ro như tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, đồng thời hưởng quyền lợi đầu tư từ quỹ liên kết chung với lãi suất đầu tư cam kết tối thiểu. Ngoài các quyền lợi thưởng hấp dẫn khác, khách hàng có thể chủ động hoạch định kế hoạch tài chính thông qua quyền lợi linh hoạt đóng phí kể từ năm thứ tư, đầu tư thêm hoặc rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng không mất phí.

Nhằm tăng cường bảo vệ bản thân toàn diện hơn, anh đã tham gia thêm BH chăm sóc sức khỏe toàn diện của Shinhan Life. Sản phẩm cung cấp 5 chương trình bảo hiểm đa dạng từ Việt Nam đến toàn cầu, với quyền lợi điều trị nội trú lên tới 3 tỷ đồng mỗi năm. “Nhờ đó, tôi thấy yên tâm hơn về chi phí y tế trong tương lai vì đã có công ty bảo hiểm hỗ trợ chi trả các chi phí y tế cho việc điều trị”, anh Minh nói.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan - An Thịnh (Ảnh: Shinhan Life Việt Nam).

Bộ tứ sản phẩm BH bán kèm của Shinhan Life đang nhận được sự quan tâm của khách hàng nhờ quyền lợi bảo vệ thiết thực và mức phí hợp lý. Chẳng hạn, BH bệnh hiểm nghèo nâng cao bảo vệ khách hàng trước 91 bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu, với quyền lợi chi trả đến 1 tỷ đồng cho 2 bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu thuộc 2 nhóm bệnh khác nhau. Trường hợp mắc 2 bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối thuộc các nhóm bệnh khác nhau, khách hàng sẽ nhận quyền lợi là 200% số tiền BH.

Ngoài ra, sản phẩm miễn thu phí do bệnh hiểm nghèo giúp khách hàng duy trì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm và ưu tiên ngân sách cho việc điều trị bệnh. Shinhan Life hỗ trợ đóng phí của các hợp đồng BH chính và các sản phẩm BH bán kèm trong vòng 2 năm nếu mắc phải bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu; hỗ trợ đóng phí cho đến hết thời hạn bảo hiểm của sản phẩm này nếu mắc phải bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. Trong khi đó, BH tử vong và thương tật do tai nạn bảo vệ toàn diện trước rủi ro bị tai nạn dẫn đến thương tật, tử vong cho người được BH, với mức chi trả lên đến 300% số tiền BH nếu tử vong do tai nạn.

Những chuyển biến tích cực từ cả phía cơ quan quản lý và doanh nghiệp, cùng sự chủ động từ người dân cho thấy thị trường BHNT đang dần lấy lại sức bật. Đây chính là thời điểm phù hợp để nhiều người còn do dự về bảo hiểm nhân thọ cân nhắc và lựa chọn cho mình một giải pháp bảo vệ phù hợp để an tâm sống trọn vẹn mỗi ngày.