SHINEC giành giải vàng ESG toàn cầu

Giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật của SHINEC trong phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái, tích hợp hiệu quả các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Bà Bùi Thị Loan, Phó tổng giám đốc SHINEC nhận giải thưởng Global CSR & ESG Awards 2026 (Ảnh: SHINEC).

Từ diễn đàn ESG châu Á đến giải thưởng toàn cầu

Hội nghị Thượng đỉnh CSR & ESG Toàn cầu là một trong những sự kiện lâu đời hàng đầu khu vực. Năm 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ 18, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, tổ chức quốc tế, chuyên gia ESG và cộng đồng doanh nghiệp từ nhiều quốc gia.

Không chỉ là diễn đàn trao đổi, sự kiện còn là nơi định hình các xu hướng lớn về phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và tác động ngày càng sâu rộng của trí tuệ nhân tạo.

Với chủ đề “AI, Energy & Transition: Resetting ESG in a New Economy” - “AI, Năng lượng và Chuyển đổi: Tái định hình ESG trong nền kinh tế mới”, hội nghị năm nay tập trung vào câu hỏi cốt lõi: ESG sẽ thay đổi ra sao trong một nền kinh tế đang bị tái cấu trúc bởi công nghệ, áp lực carbon và biến động địa chính trị?

Global CSR & ESG Awards đánh giá doanh nghiệp ở chiều sâu tích hợp ESG vào mô hình kinh doanh, khả năng tạo tác động dài hạn và tính lan tỏa của các sáng kiến.

Việc đạt Giải Vàng hạng mục môi trường cho thấy SHINEC đã vượt qua các tiêu chí, trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của khu vực trong phát triển công nghiệp bền vững.

Giải thưởng quốc tế lần này là sự ghi nhận cho hành trình hơn 18 năm của SHINEC trong việc theo đuổi một hướng đi khác biệt: phát triển khu công nghiệp không chỉ là xây dựng hạ tầng, mà là kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp bền vững.

SHINEC đang phát triển và quản lý gần 2.000ha đất công nghiệp tại 12 khu công nghiệp và cụm công nghiệp sinh thái tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, với các trụ cột: bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ứng dụng năng lượng tái tạo và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Trong đó, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (Hải Phòng) là mô hình tiêu biểu, nơi các giải pháp ESG được triển khai một cách hệ thống: từ tái sử dụng nước thải, hình thành chuỗi cộng sinh công nghiệp, đến xây dựng hạ tầng xanh và ứng dụng công nghệ số trong quản trị môi trường.

Cách tiếp cận của SHINEC đã vượt khỏi khuôn khổ “tuân thủ ESG”, chuyển sang giai đoạn “tạo giá trị từ ESG”.

Thực tế cho thấy các khu công nghiệp theo mô hình này không chỉ nâng cao hiệu quả môi trường, mà còn gia tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư quốc tế.

Đòn bẩy cho chiến lược thu hút dòng vốn xanh và nhân rộng mô hình

“Trong bối cảnh các tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành điều kiện bắt buộc trong chuỗi cung ứng toàn cầu, việc được vinh danh tại Global CSR & ESG Awards 2026 giúp SHINEC nâng cao đáng kể uy tín quốc tế”, ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP SHINEC khẳng định.

SHINEC đang phát triển và quản lý gần 2.000ha đất công nghiệp tại 12 khu công nghiệp và cụm công nghiệp sinh thái tại nhiều tỉnh thành trong cả nước (Ảnh: SHINEC).

Theo ông Điệp, giải thưởng sẽ là nền tảng quan trọng để SHINEC thu hút dòng vốn tín dụng xanh, mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế và nhân rộng mô hình khu công nghiệp sinh thái không chỉ tại Việt Nam mà còn ra quốc tế.

Giải thưởng này đồng thời cũng góp phần khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt trong việc tiếp cận và triển khai các tiêu chuẩn ESG toàn cầu - một yếu tố ngày càng mang tính quyết định trong cạnh tranh thu hút đầu tư.

Trong bối cảnh ESG không còn là lựa chọn mà trở thành tiêu chuẩn, câu chuyện của SHINEC cho thấy một hướng đi rõ ràng, đó là phát triển công nghiệp không chỉ để tạo ra giá trị kinh tế, mà là kiến tạo một hệ sinh thái phát triển bền vững, nơi doanh nghiệp, con người và môi trường cùng tồn tại và phát triển dài hạn.