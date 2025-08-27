Sheraton Hải Phòng tôn vinh mùa đoàn viên với bộ sưu tập bánh Trung thu Nguyệt Lễ Vinh Quy

Lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa truyền thống Vinh Quy Bái Tổ - hành trình trở về quê hương trong vinh hiển, bộ sưu tập bánh Trung thu Nguyệt Lễ Vinh Quy là lời tri ân sâu sắc gửi đến nguồn cội và gia đình.

Bộ sưu tập Nguyệt Lễ Vinh Quy lấy cảm hứng từ hình ảnh Vinh Quy Bái Tổ (Ảnh: Sheraton Hải Phòng).

Mỗi chiếc bánh là một món quà mang đậm hương vị truyền thống, được gói trong thiết kế trang nhã, sang trọng, tượng trưng cho sự đoàn viên, hiếu nghĩa và niềm tự hào gốc rễ.

Hình ảnh trên hộp bánh được phát triển từ bức họa dân gian tôn vinh giá trị hiếu học, thành đạt và lòng tri ân cội nguồn. Những nét vẽ tinh xảo được cách điệu hiện đại, tái hiện đoàn rước vinh quy trong không khí trang trọng, gửi gắm thông điệp sum vầy, tri ân và viên mãn mùa trăng.

Nguyệt Lễ Vinh Quy không chỉ là món quà Trung Thu, mà còn là một hành trình ký ức, nơi trăng thu soi sáng bước chân trở về, mang theo yêu thương, thành tựu và lòng biết ơn gửi đến gia đình, quê hương.

Hai phiên bản hộp mang tên gọi Kim Quy và Ngọc Lục Bảo (Ảnh: Sheraton Hải Phòng).

Bộ sưu tập Nguyệt Lễ Vinh Quy của Sheraton Hải Phòng được ra mắt với hai phiên bản: hộp Kim Quy (gồm 4 bánh nướng) và hộp Ngọc Lục Bảo (gồm 6 bánh nướng). Lấy cảm hứng từ biểu tượng cát tường và phú quý, hộp Kim Quy khoác lên mình sắc vàng óng sang trọng, gợi nhắc sự trường tồn và vinh hiển. Trong khi đó, hộp Ngọc Lục Bảo nổi bật với gam xanh ngọc, toát lên vẻ tinh khôi và quý phái.

Cả hai phiên bản hộp đều được chế tác từ chất liệu cao cấp với đường nét sắc sảo, mang đến không chỉ món quà trung thu tinh tế mà còn là biểu tượng của sự trân trọng và gắn kết bền lâu.

Bộ sưu tập được ra mắt với 5 hương vị bánh tinh tuyển (Ảnh: Sheraton Hải Phòng).

Không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế sang trọng mà còn chinh phục vị giác với những hương vị bánh trung thu tinh tuyển. Bánh nướng thập cẩm đặc biệt mang đậm phong vị truyền thống. Bánh nướng nhân sen hạt macca và trứng muối là sự kết hợp hài hòa giữa vị bùi béo và thanh tao. Bánh nướng nhân đậu xanh vừng và trứng muối gợi nhớ hương vị quen thuộc nhưng đầy mới lạ. Bánh nướng nhân khoai môn vừng và trứng muối mang đến sự ngọt ngào, dẻo bùi. Bánh nướng nhân việt quất và trứng muối lại tạo nên điểm nhấn hiện đại với vị chua ngọt quyến rũ.

Mỗi hương vị bánh trong bộ sưu tập hứa hẹn mạng tới một trải nghiệm vị giác trọn vẹn, tôn vinh tinh hoa ẩm thực mùa trăng.

Bộ sưu tập bánh Trung thu Nguyệt Lễ Vinh Quy của Sheraton Hải Phòng được bán tại sảnh khách sạn từ ngày 20/8 với mức giá 899.000 đồng cho hộp Kim Quy và 1,199 triệu đồng cho hộp Ngọc Lục Bảo (chưa bao gồm 8% thuế GTGT). Khách hàng đặt trước đến ngày 10/9 có thể tận hưởng ưu đãi lên tới 15%.

Sheraton Hải Phòng là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nhân, các du khách bận rộn luôn tìm kiếm một không gian nghỉ dưỡng kết hợp công tác theo tiêu chuẩn quốc tế. Với 362 phòng khách sạn tiện nghi, sang trọng cùng hai nhà hàng cao cấp Harbor and Yi Ling Ling, bể bơi bốn mùa, phòng tập hiện đại, Sheraton Spa và hệ thống phòng tiệc quy mô lớn, Sheraton Hải Phòng mang tới dịch vụ chuyên nghiệp của thương hiệu khách sạn 5 sao hàng đầu, nơi cộng đồng hội tụ, sẻ chia và tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời tại thành phố hoa phượng đỏ.

Điện thoại liên hệ: 84 225 3266 888 (số máy lẻ: 2208)

Email: sh.hphsi.yilinglingrestaurant@marriott.com.