SHB và T&T Group đấu giá bức tranh 1 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào vùng lũ

Chương trình đấu giá lan tỏa yêu thương

Với tinh thần “Kết nối - sẻ chia - lan tỏa yêu thương”, tối 11/10, trong khuôn khổ Chương trình trình diễn thời trang “Bước chân Di sản” của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội đã diễn ra phiên đấu giá thiện nguyện để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ vừa qua.

Chương trình đấu giá đã nhận được sự đóng góp của 5 nhà thiết kế với 5 bộ trang phục truyền thống và một sản phẩm khăn lụa; cùng với 2 tác phẩm bình gốm và tranh vẽ của họa sĩ Ngô Bá Hoàng; chuỗi vòng ngọc trai của một thương hiệu trang sức.

Đại diện Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T Group đấu giá thành công bức tranh của họa sĩ Ngô Bá Hoàng với giá 1 tỷ đồng (Ảnh: SHB).

Bức tranh Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng của họa sĩ Ngô Bá Hoàng là vật phẩm được đấu giá cao nhất trong chương trình. Đây là tác phẩm giàu chất thơ, khắc họa khung cảnh làng quê Bắc Bộ yên bình. Bức tranh có giá khởi điểm 150 triệu đồng, được Ngân hàng SHB và T&T Group mua lại với giá 1 tỷ đồng.

“Chúng tôi tin rằng những hành động thiết thực, dù nhỏ bé, sẽ góp phần tạo nên sức mạnh lớn lao để giúp đồng bào vượt qua khó khăn. SHB và T&T Group luôn đồng hành cùng cộng đồng không chỉ trong hoạt động tài chính, mà còn bằng sự sẻ chia và trách nhiệm xã hội”, đại diện Ngân hàng SHB và T&T Group chia sẻ.

Cùng với bức tranh Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng, một tác phẩm khác của họa sĩ Ngô Bá Hoàng - chiếc bình gốm Mẹ và con, được chế tác bằng kỹ thuật men mới và sơn mài cũng nhận được sự quan tâm.

Cuối cùng, chiếc bình gốm “Mẹ và con” đã được một mạnh thường quân đấu giá thành công ở mức 555 triệu đồng, thể hiện tinh thần sẻ chia và lan tỏa yêu thương đúng như thông điệp của chương trình.

Chương trình đấu giá diễn ra thành công với tổng số tiền thu về là 2,5 tỷ đồng (Ảnh: BTC).

Kết thúc chương trình, tổng số tiền thu được từ hoạt động đấu giá và sự ủng hộ của khán giả, các mạnh thường quân lên đến 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được Ban tổ chức chuyển tới các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và công trình dân sinh.

Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội diễn ra từ ngày 10/10 đến 12/10 tại Trung tâm di sản Hoàng thành Thăng Long. Trong vai trò nhà tài trợ, Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T đồng hành cùng sự kiện đặc biệt này, góp phần tôn vinh và lan tỏa tinh hoa văn hóa Việt.

Khi hạnh phúc là sự sẻ chia

Trong suốt 32 năm phát triển, SHB và T&T không chỉ là hai doanh nghiệp mà còn là người bạn đồng hành mỗi khi đất nước, người dân cần.

Mới đây, trước những thiệt hại nghiêm trọng do bão lũ gây ra, SHB đã nhanh chóng hành động, cử đội cứu trợ khẩn cấp đến Thái Nguyên - một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Hàng trăm phần quà thiết yếu gồm thuốc men, lương thực và đồ dùng sinh hoạt đã được trao tận tay người dân vùng ngập, kịp thời chia sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực để bà con vượt qua giai đoạn thử thách này.

Đoàn cứu trợ khẩn cấp của SHB nhanh chóng có mặt tại Thái Nguyên để trao quà cho người dân (Ảnh: SHB).

Cán bộ nhân viên SHB trên cả nước cũng đang chung tay quyên góp, gửi gắm tấm lòng và sự sẻ chia tới đồng bào các tỉnh đang oằn mình gánh chịu hậu quả thiên tai. Thời gian tới, SHB sẽ tiếp tục có những hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ bà con vùng lũ tái thiết cuộc sống, sớm vượt qua khó khăn.

Trong dịch Covid-19, SHB triển khai gói tín dụng ưu đãi, cơ cấu nợ, miễn giảm lãi suất cho hàng trăm nghìn khách hàng, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, trao tặng vật tư y tế và lương thực, sát cánh cùng người dân.

Tổng cộng, SHB, T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông Đỗ Quang Hiển đã đóng góp hơn 1.500 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch.

Song hành với các hoạt động kinh doanh, SHB và T&T Group luôn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội (Ảnh: sSHB).

Đến năm 2024, khi bão Yagi gây ảnh hưởng nặng nề tại nhiều tỉnh thành, SHB tiếp tục là ngân hàng tiên phong phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc nhiều địa phương trực tiếp đi khảo sát, hỗ trợ tài chính và tinh thần, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Trong chương trình "Mái ấm cho đồng bào tôi", hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng, SHB đã trao tặng 100 tỷ đồng cho tỉnh Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ), hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn.

SHB chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát (Ảnh: SHB).

Ghi nhận những đóng góp tiêu biểu này, SHB vừa được Thủ tướng trao Bằng khen trong phong trào "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025". Ở nơi nào người dân cần, SHB và T&T Group luôn hiện diện, mang cả nguồn lực lẫn trái tim sẻ chia vì một Việt Nam phát triển bền vững.