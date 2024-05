Shark Louis Nguyễn gia nhập đội ngũ lãnh đạo một công ty bất động sản

Ông Louis Nguyễn tham gia HĐQT

Sáng nay (14/5), Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 được bầu gồm 3 thành viên, gồm ông Nguyễn Bá Sáng, ông Louis Nguyễn và ông Lê Duy Bình. Trong đó, ông Nguyễn Bá Sáng là người sáng lập, Chủ tịch HĐQT An Gia nhiệm kỳ trước.

Còn ông Louis Nguyễn (Nguyễn Thế Lữ) được biết đến là một trong những "cá mập" tham gia chương trình Shark Tank Vietnam, có hơn 25 năm kinh nghiệm đầu tư và điều hành tại Mỹ, Việt Nam. Hiện, ông Louis Nguyễn đang là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Quản lý Tài sản Sài Gòn (SAM).

Shark Louis Nguyễn làm Thành viên HĐQT An Gia (Ảnh: Shark Tank Vietnam).

Ông cũng từng đảm nhận nhiều vị trí trong các tập đoàn lớn của Mỹ như KPMG, Apple, Quỹ đầu tư mạo hiểm Osprey Ventures, Ngân hàng đầu tư Intelligent Capital và quản lý các quỹ đầu tư tại Việt Nam như IDG Ventures Vietnam và VinaCapital và Việt Nam Equity Holding.

Trước khi gia nhập HĐQT An Gia, ông Louis Nguyễn từng đảm nhận vị trí tương tự tại Công ty cổ phần Đầu tư LDG từ năm 2022. Tuy nhiên, ông đã từ nhiệm vào năm 2023.

Ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT An Gia - nói đã làm việc với ông Louis Nguyễn một thời gian. Ông Louis Nguyễn có quan hệ tốt, sâu rộng với các định chế tài chính, quỹ đầu tư, quỹ tài chính nước ngoài...

Trước đây, An Gia chỉ tập trung vào làm sản phẩm, chưa có nhiều người biết tới. Ông Sáng kỳ vọng với những mối quan hệ rộng khắp này, ông Louis Nguyễn có thể kết nối, giúp An Gia huy động được vốn và được đánh giá đúng giá trị công ty.

Dự kiến làm 10.000 sản phẩm trong 2-5 năm tới

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Tổng giám đốc An Gia - đánh giá, thị trường bất động sản năm nay sẽ có các thử thách nhưng mở ra nhiều cơ hội khác nhau, nhất là việc gom thêm quỹ đất với giá tốt. Công ty trên tinh thần thận trọng sẽ ưu tiên các quỹ đất có pháp lý rõ ràng, có thể triển khai dự án nhanh. Đối với quỹ đất hiện hữu chưa hoàn thiện pháp lý, An Gia tiếp tục đẩy mạnh hoàn tất các bước cần thiết để sẵn sàng cho hoạt động xây dựng, triển khai, bán hàng.

Trong giai đoạn 2-5 năm tới, ông Sơn nói An Gia có 3 dự án trọng điểm lớn gồm The Gió Riverside (Bình Dương), BC27 (Bình Chánh, TPHCM) và Westgate 2 (TPHCM). Số dự án này tương đương gần 10.000 sản phẩm và 1 triệu m2 sàn.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Sáng nhận định thị trường bất động sản hiện nay rất nhạy cảm với các chính sách điều hành chung nên An Gia có chiến lược phát triển thận trọng từng bước. Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 20%/năm, mỗi năm đưa ra thị trường 2.000-3.000 sản phẩm.

Với 10.000 sản phẩm trong quỹ đất dự kiến, An Gia đủ dư địa phát triển 3-4 năm. Công ty sẽ tiếp tục mua thêm 1-2 dự án mỗi năm và kiên định với lộ trình phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Bá Sáng khẳng định chiến lược An Gia là phát triển thận trọng, bền vững (Ảnh: AGG).

Nói với cổ đông về tiến độ các dự án, ông Sáng cho biết The Gió Riverside đã có giấy phép xây dựng, đang làm thủ tục pháp lý cuối cùng để có thể bán hàng vào quý IV/2024. Còn dự án BC27, quy mô 27ha thì nhiệm vụ quy hoạch đã được duyệt, được chuyển đất thổ cư một phần. An Gia dự kiến trong 1,5-2 năm nữa sẽ triển khai công tác bán hàng tại dự án này.

Năm nay, An Gia đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 250 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện năm trước. Để đạt mục tiêu này, An Gia sẽ tiếp tục bàn giao và ghi nhận doanh thu từ bán các sản phẩm còn lại tại các dự án Westgate (Bình Chánh, TP.HCM) và The Standard (Bình Dương).

Công ty cũng chuẩn bị nguồn lực để đầu tư, triển khai dự án The Gió Riverside (Bình Dương, khoảng 3.000 sản phẩm) ngay trong năm nay để góp phần hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh.

Quý đầu năm nay, An Gia đã đạt được doanh thu thuần gần 1.313 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, gấp 43 lần cùng kỳ nhờ tiếp tục bàn giao sản phẩm tại khu phức hợp Westgate Bình Chánh (TPHCM) và khu biệt lập The Standard (Bình Dương). So với kế hoạch cả năm, An Gia đã thực hiện được 80% chỉ trong 1 quý.

Tri ân cán bộ nhân viên sau 2 năm vượt khó khăn

Công ty có đưa ra phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Mức cổ tức này cao hơn mặt bằng chung 10% mà các năm trước đây, An Gia thường chi trả cho cổ đông.

Ngoài ra, công ty có kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng phát hành tối đa hơn 6,13 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,9% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành. Giá phát hành dự kiến do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ đông thắc mắc tỷ lệ phát hành ESOP cao hơn mức thông thường 1-2%. Ông Sáng nêu năm 2022, công ty không phát hành ESOP nên năm nay phát hành là 2 năm. Đồng thời, năm 2022-2023, thị trường bất động sản chung gặp nhiều khó khăn nhưng đến năm 2023, công ty có kết quả kinh doanh tốt, lợi nhuận vượt 75% so với kế hoạch, quý I/2024 cũng đạt 200 tỷ đồng, thực hiện 80% kế hoạch cả năm.

"Tôi muốn gửi lời tri ân với những gắn bó, cống hiến của cán bộ nhân viên để đạt được kết quả tốt như vậy", ông Sáng nói.