Hết tâm lý chờ đáy, nhà đầu tư sẵn sàng chi tiền mua bất động sản?

Trong báo cáo thị trường bất động sản công bố gần đây nhất, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, kết quả phục hồi của thị trường bất động sản trong quý I vừa qua đã rõ nét hơn. Nguồn cung là 30.511 sản phẩm, trong đó có hơn 4.626 sản phẩm mới, lần đầu tiên ra mắt thị trường.

Thị trường ghi nhận khoảng 6.360 giao dịch, tăng 10% so với quý IV/2023, gấp đôi cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, tỷ lệ hấp thụ đạt 21%, tăng 4 điểm% so với quý IV/2023, gấp gần 3 lần so với quý I/2023. Trong đó, các dự án mới hoàn toàn đạt tỷ lệ hấp thụ lên tới 51%.

Đáng chú ý, sau một thời gian dài cẩn trọng quan sát từng động thái, diễn biến của thị trường, nhà đầu tư đã bắt đầu thể hiện rõ sự quan tâm trở lại với thị trường bất động sản.

Nhà đầu tư tham quan sa bàn một dự án chung cư ở Hà Nội (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Theo báo cáo, lượt quan tâm tìm kiếm nhà riêng tập trung chủ yếu ở các quận ngoại thành Hà Nội và TPHCM do nguồn cung khu vực nội thị khan hiếm và đắt đỏ. Nhìn tổng thể, nhà riêng ngoại thành Hà Nội có mức độ tìm kiếm tăng mạnh hơn so với TPHCM, theo đó lượt tìm kiếm nhà riêng ngoại thành Hà Nội tăng từ 12-43%, trong khi TPHCM chỉ biến thiên trong khoảng 4-14%.

Tuy nhiên, sự quan tâm này được thực hiện một cách bài bản, cân nhắc và tính toán hơn. Thay vì quyết định xuống tiền ngay khi vừa tiếp cận, nhà đầu tư sẵn sàng dành thời gian, chi phí để kiểm tra pháp lý và khảo sát thực địa thật kỹ trước khi quyết định.

"Qua khảo sát cho thấy 70% nhà đầu tư đã sẵn sàng xuống tiền mua bất động sản trong năm nay nếu tìm được sản phẩm phù hợp. Đất nền, thấp tầng là hai phân khúc nhận được sự quan tâm nhiều nhất", đại diện của VARS chia sẻ.

Còn theo khảo sát của một trang thông tin bất động sản tại Việt Nam, mức độ quan tâm tìm kiếm bất động sản của người tiêu dùng đã tăng trưởng trở lại trong quý I vừa qua. 62% số người tham gia khảo sát cho biết đã sẵn sàng tận dụng cơ hội để mua bất động sản giảm giá hoặc có chính sách tốt.

Cùng với tâm lý tích cực của nhà đầu tư, thị trường ghi nhận số lượng doanh nghiệp bất động sản quay trở lại hoạt động đã tăng mạnh trở lại so với hai quý liền trước. Chỉ báo này cũng cho thấy thị trường đã có những khởi sắc nhất định.

Đặc biệt, sau Tết, nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động, mức điều chỉnh giảm lãi suất trung bình 0,1-0,5 điểm %. Lãi suất vay mua nhà đang ở mức thấp kỷ lục, bình quân 5-6%/năm trong thời gian ưu đãi.

Bà Phạm Thị Miền - Phó trưởng Ban Nghiên cứu thị trường và Tư vấn Xúc tiến đầu tư VARS, cho biết, nhà đầu tư đã thể hiện tâm lý tích cực hơn nhờ chính sách tiền tệ cải thiện. Ngược lại, giá bất động sản vẫn là mối quan ngại lớn của đa số mọi người.

Cũng theo bà Miền, các ngân hàng bắt đầu thể hiện thiện chí cho vay đối với khách hàng mua bất động sản, thông qua việc tích cực tiếp cận, đặt vấn đề với các chủ đầu tư. Tuy nhiên, mức lãi suất cho vay mua nhà thả nổi sau thời gian ưu đãi vẫn ở mức cao, ở ngưỡng 9-12% khiến nhiều người mua nhà e ngại.