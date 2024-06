Sếp Hưng Vượng Developer bị công an truy tìm, doanh nghiệp hoạt động sao?

Truy tìm lãnh đạo doanh nghiệp liên quan gói trái phiếu 600 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer, theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Qua điều tra, Công an TPHCM bước đầu xác định Công ty Hưng Vượng Developer có phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2021, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất 12%/năm, đáo hạn ngày 2/2/2023.

Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để nhận chuyển nhượng 185.866m2 đất thuộc dự án Hodota và 100% cổ phần của Công ty Cổ Kim Mỹ Nghệ, chủ đầu tư dự án sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Tuy nhiên đến ngày 14/7/2023, công ty này mới chỉ thanh toán một phần lãi cho các trái chủ. Số lãi còn lại và toàn bộ nợ gốc 600 tỷ đồng không được thanh toán.

Xác minh tại Công an phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM, ông Lê Quốc Kỳ Quang - Tổng giám đốc Công ty Hưng Vượng Developer - không có mặt tại nơi cư trú. Đối với các đối tượng liên quan khác, cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập, yêu cầu trình diện nhưng không có kết quả.

Do đó, Công an TPHCM thông báo tìm người có liên quan gồm ông Lê Quốc Kỳ Quang (sinh năm 1980), ông Lương Văn Quang (sinh năm 1976), ông Hồ Quang Tâm (sinh năm 1969). Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị các cá nhân trên đến trình diện để làm rõ vụ việc. Trường hợp các cá nhân trên không trình diện, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoạt động của Hưng Vượng Developer

Hưng Vượng Developer được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào năm 2020, trụ sở chính tại TP Thủ Đức, TPHCM. Lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Doanh nghiệp từng được biết đến là nhà phát triển dự án Lạc Việt (khu phức hợp Venezia Beach) diện tích 72ha tại Bình Thuận.

Theo thông tin doanh nghiệp báo cáo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), năm 2023, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1,6 tỷ đồng, giảm 67% so với năm trước. Trong khi đó, năm 2021, công ty chỉ lãi vỏn vẹn 61 triệu đồng.

Thông tin tài chính của Hưng Vượng Developer báo cáo lên HNX (Nguồn: HVD).

Cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Hưng Vượng Developer đạt hơn 2.010 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,07 lần. Như vậy, công ty có nợ phải trả gần 4.161 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu gần 2.131 tỷ đồng, hệ số nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 1,06 lần.

Liên quan đến khoản trái phiếu 600 tỷ đồng mà Công an TPHCM nhắc đến, Hưng Vượng Developer có báo cáo lên HNX, cho thấy năm 2022 thanh toán đầy đủ. Năm 2023, công ty chưa thanh toán đủ gốc và lãi do chưa thu xếp được nguồn vốn.

Tháng 12/2023, Hưng Vượng Developer bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin đối với báo cáo định kỳ năm 2022 về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với đợt phát hành năm 2021 (600 tỷ đồng).

Công ty cũng không công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu khác như công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu, báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022. Khi đó, ông Dương Ngọc Hải làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật Công ty.

Mối liên hệ giữa Hưng Vượng Developer và một doanh nghiệp niêm yết

Hưng Vượng Developer còn là công ty con của Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát (mã chứng khoán: HTP). Theo báo cáo tài chính quý I/2024, Công ty In Sách Giáo Khoa Hòa Phát nắm tỷ lệ sở hữu 62,75% vốn tại Hưng Vượng Developer.

Mới đây, Công ty In Sách Giáo Khoa Hòa Phát đã họp đại hội cổ đông bất thường, thông qua phương án hoán đổi cổ phần tại Hưng Vượng Developer sang cổ phần của Công ty Danh Việt. Qua đó, Công ty In Sách Giáo Khoa Hòa Phát trực tiếp sở hữu cổ phần Công ty Danh Việt (công ty con của Hưng Vượng Developer), chủ đầu tư dự án Venezia Beach.

Nói về việc hoán đổi cổ phần, Công ty In Sách Giáo Khoa Hòa Phát cho biết hoạt động kinh doanh trọng yếu của Hưng Vượng Developer là đầu tư vào công ty con Danh Việt nhằm đầu tư vào dự án Venezia Beach.

Công ty In Sách Giáo Khoa Hòa Phát thông qua việc đầu tư vào Hưng Vượng Developer để có thể gián tiếp đầu tư vào dự án trên. Tuy nhiên, hội đồng quản trị thấy rằng việc đầu tư trực tiếp vào chủ đầu tư dự án Venezia Beach giúp công ty giảm thiểu các rủi ro đối với các nghĩa vụ tài chính của Hưng Vượng Developer.

Hiện tại, với vai trò là công ty mẹ của Hưng Vượng Developer, Công ty In Sách Giáo Khoa Hòa Phát nói không có đủ nguồn vốn để trợ giúp Hưng Vượng Developer xử lý các vấn đề tài chính tồn đọng.

Việc hoán đổi sở hữu cổ phần tại Hưng Vượng Developer thành sở hữu cổ phần tại Công ty Danh Việt sẽ giúp Công ty In Sách Giáo Khoa Hòa Phát giảm thiểu các rủi ro, đồng thời Hưng Vượng Developer có cổ đông mới và tăng cơ hội tiếp cận các nguồn tài chính khác.

Ngoài việc hoán đổi cổ phần giữa công ty mẹ - công ty con, tình hình nhân sự tại Hưng Vượng Developer và Công ty In Sách Giáo Khoa Hòa Phát cũng có sự thay đổi. Ông Lương Văn Quang vừa trở thành Chủ tịch HĐQT của Công ty In Sách Giáo Khoa Hòa Phát.

Ông Lương Văn Quang cũng là một trong 3 thành viên liên quan Hưng Vượng Developer mà Công an TPHCM đang truy tìm. Liên quan đến sự việc này, Công ty In Sách giáo khoa Hòa Phát phát đi thông tin, khẳng định ông Lương Văn Quang hiện có mặt tại nơi cư trú và chưa nhận được bất cứ thông báo hoặc thư mời làm việc nào từ cơ quan công an.

Cũng theo công ty này, kể từ ngày 16/5, ông Lương Văn Quang không còn giữ bất cứ chức vụ nào tại Hưng Vượng Developer và không có bất kỳ liên quan nào tới doanh nghiệp này. Do đó, việc điều hành và quản trị tại Công ty In Sách giáo khoa Hòa Phát vẫn diễn ra bình thường và không có ảnh hưởng đến bất cứ hoạt động nào của công ty.

Trước đó, ông Lê Quốc Kỳ Quang - Tổng giám đốc Hưng Vượng Developer - người đang được yêu cầu ra trình diện - từng làm Chủ tịch HĐQT Công ty In Sách Giáo khoa Hòa Phát từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2021.

Còn ông Hồ Quang Tâm - người đang được yêu cầu ra trình diện, cũng đang có các giao dịch liên quan đến Công ty In Sách Giáo khoa Hòa Phát. Tại ngày 31/3, theo báo cáo tài chính của Công ty In Sách Giáo khoa Hòa Phát, doanh nghiệp có khoản tiền trả trước cho ông Tâm hơn 628 tỷ đồng liên quan đến giao dịch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ Kim Mỹ Nghệ.