Bộ Công an truy tìm ông Đặng Tất Thắng

Ngày 22/5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phát đi thông báo đang kiểm tra, xác minh tin báo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Thương Tín về dấu hiệu tội phạm do "Đặng Tất Thắng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo quyết định phân công của Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra về giải quyết nguồn tin tội phạm.

Ông Đặng Tất Thắng (Ảnh: Bamboo).

Qua kiểm tra, xác minh bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, ông Đặng Tất Thắng (43 tuổi) không có mặt tại nơi cư trú, không biết đang ở đâu.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, Bộ Công an đã ban hành Quyết định truy tìm đối với ông Đặng Tất Thắng.

Khi tìm thấy ông Thắng, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị thông báo ngay cho Phòng 4, theo địa chỉ số 254 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TPHCM, số điện thoại: 069.333.6068 - 069.333660).

Ông Thắng sinh năm 1981, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành xây dựng và quản lý dự án tại Đại học Northumbria (Anh) và từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo cao cấp tại FLC và Bamboo Airways.

Hồi cuối tháng 7/2022, ông Đặng Tất Thắng xin thôi mọi chức vụ tại Tập đoàn FLC và Bamboo Airways với lý do cá nhân sau 8 năm gắn bó. Thời điểm đó, ông Thắng đang làm Phó chủ tịch FLC và Chủ tịch, tổng giám đốc Bamboo Airways.

Trước đó, đầu tháng 4, tài khoản facebook tên "THANG DANG" được cho là của ông Đặng Tất Thắng, đăng tin về việc ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank, bị cấm xuất cảnh vì tham gia rửa tiền cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát, và một số thông tin khác.

Một ngày sau, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, đã bác bỏ nội dung trên. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an xác định đến thời điểm hiện nay, ông Minh không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh.

"Bộ Công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính, ngân hàng", Người phát ngôn Bộ Công an cho biết và nhấn mạnh mọi hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.

Cùng ngày, Ngân hàng Sacombank cho biết, ông Dương Công Minh hoàn toàn không liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, không bị cấm xuất cảnh theo như thông tin từ Facebook mang tên "THANG DANG" đã lan truyền.

Đồng thời, Ngân hàng Sacombank cũng có văn bản gửi các cơ quan chức năng nhằm hỗ trợ xử lý thông tin liên quan đến ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank.

Theo đó, Sacombank có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí về việc trang Facebook có tên "THANG DANG" đã nhiều lần đăng thông tin bịa đặt và vu khống lãnh đạo Sacombank.