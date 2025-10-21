Sendo Farm lan tỏa câu chuyện về hành trình chuyển mình của nông sản Việt

Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, nông sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mới, nơi tiềm năng và thách thức song hành. Năm 2025, dù xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng, nhưng tiêu thụ nội địa vẫn là bài toán chưa dễ giải, khi người nông dân vẫn chật vật với đầu ra, giá cả và chi phí vận hành.

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 9 tháng của Việt Nam năm 2025 đạt 52,31 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ của khu vực nông nghiệp trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động.

Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng ấy là nỗi lo của hàng triệu nông hộ trong nước: làm sao để nông sản Việt không chỉ đi xa, mà còn tiến gần chạm đến bàn ăn của chính người Việt.

Câu chuyện không chỉ là trồng trọt, mà là niềm tin

“Làm nông hôm nay không chỉ là trồng và thu hoạch, mà còn là câu chuyện làm sao đưa được nông sản đến tận tay người tiêu dùng,” ông Nguyễn Quang Thuật - Phó tổng giám đốc Sendo Farm - chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Quang Thuật, Việt Nam có tiềm năng nông sản lớn. Khí hậu, thổ nhưỡng, con người - tất cả đều hội tụ để Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về nông nghiệp. Tuy nhiên phần lớn nông sản hướng ra xuất khẩu, trong khi thị trường nội địa chưa được khai thác tương xứng.

“Người nông dân có sản phẩm tốt, nhưng để vừa tối ưu chi phí, vừa có lợi nhuận, lại đủ sức thuyết phục khách hàng không hề đơn giản. Câu chuyện bán hàng cần rõ ràng, chân thật và chạm đến niềm tin”, ông Thuật nói.

Sendo Farm tổ chức Tuần lễ vươn mình nông sản Vĩnh Long (Ảnh: Sendo Farm).

Từ vườn đến bàn ăn - Hành trình minh bạch và tươi mới

Giữa bức tranh nhiều gam màu ấy, Sendo Farm chọn cách đi riêng: kể câu chuyện thật của nông sản Việt. Thay vì chỉ đóng vai trò trung gian, đơn vị này kết nối trực tiếp với vùng trồng, rút ngắn chuỗi cung ứng để sản phẩm đến tay người tiêu dùng trong vòng 24 giờ sau thu hoạch.

“Chúng tôi muốn người tiêu dùng được cảm nhận trọn vẹn hương vị nguyên bản của nông sản Việt, từ vị ngọt của cam sành Vĩnh Long đến hương thơm của vải thiều Lục Ngạn, mỗi sản phẩm đều mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và niềm tự hào Việt Nam”, ông Thuật chia sẻ.

Nơi vị ngon bắt đầu - chuỗi hành trình dài hơi về giới thiệu đặc sản Việt của Sendo Farm (Ảnh: Sendo Farm).

Đó cũng là lý do Sendo Farm không chỉ bán hàng, mà còn “mang đến câu chuyện” - nơi người nông dân được tôn vinh, và người tiêu dùng hiểu rõ hơn nguồn gốc của thực phẩm họ sử dụng mỗi ngày.

Chuỗi video “Nơi vị ngon bắt đầu” đã được Sendo Farm giới thiệu đến khách hàng của mình, qua đó, khách hàng không chỉ hiểu thêm về nguồn gốc xuất xứ của các mặt hàng nông sản, đặc sản, các mặt hàng thực phẩm mà còn biết thêm về nỗi niềm của người nông dân, vui buồn trong câu chuyện giữ đất giữ nghề.

Theo đại diện Sendo Farm, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đang mở ra cánh cửa mới cho nông sản Việt. Thói quen mua sắm online, thanh toán số và mô hình livestream đang thay đổi hành vi tiêu dùng, nhất là ở các đô thị lớn. Người tiêu dùng không chỉ mua hàng mà còn mua niềm tin thông qua các câu chuyện chân thực về sản phẩm.

Tuy nhiên, vận hành nông sản trực tuyến lại là bài toán khó. Chi phí nhân sự, logistics và bảo quản đều cao, trong khi người mua kỳ vọng giá hợp lý và giao nhanh. Sendo Farm, cùng nhiều doanh nghiệp khác, đang tìm lời giải bằng công nghệ, hệ thống kho và quy trình tối ưu từ khâu thu hoạch đến giao hàng.

Từ niềm tin đến giá trị bền vững

Nhìn xa hơn, đại diện Sendo Farm cho rằng, để thương mại nông sản Việt phát triển như các nước phát triển tiên tiến, điều cần nhất không chỉ là hạ tầng hay công nghệ mà là sự kiên định và cam kết dài hạn về chất lượng.

“Chúng ta có thể học hỏi cách họ làm, nhưng quan trọng hơn là giữ bản sắc của mình, kể câu chuyện Việt bằng chính niềm tự hào Việt. Khi người tiêu dùng tin tưởng, họ sẵn sàng lựa chọn hàng Việt, không chỉ vì giá, mà vì niềm tin”, đại diện Sendo Farm nhấn mạnh.

Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn, bước tiến mới của tiêu thụ nông sản Việt (Ảnh: Sendo Farm).

Từ vườn đến bàn ăn không phải là khẩu hiệu tiếp thị, mà là hành trình dài hơi đòi hỏi nỗ lực, công nghệ và sự đồng hành giữa doanh nghiệp - người nông dân - người tiêu dùng.

Và khi câu chuyện nông sản Việt được kể bằng sự chân thành, minh bạch và niềm tự hào, đó cũng là lúc thương hiệu nông nghiệp Việt vươn lên mạnh mẽ ngay trên chính quê hương mình.

Siêu thị Online Sendo Farm là nền tảng mua sắm thực phẩm trực tuyến, cung cấp đa dạng nông sản, thực phẩm, hàng thiết yếu cùng dịch vụ giao nhanh “Nay mua, mai nhận”.

Hơn cả một điểm bán, Sendo Farm giúp người dùng chủ động kế hoạch bữa ăn, tiết kiệm thời gian, an tâm về chất lượng tất cả chỉ trong vài thao tác.