SCG và chiến lược kết nối công nghệ, tái chế, con người cho tăng trưởng bền vững

Tại ASEAN Pulp & Paper Summit 2025 vừa diễn ra vào tháng 11 tại TPHCM, đại diện SCG - ông Sompob Witworrasakul, Giám đốc khu vực, SCGP, ngành kinh doanh bao bì của SCG có bài chia sẻ về tầm nhìn “Towards a More Circular World” của tập đoàn.

Theo ông Sompob Witworrasakul, tăng trưởng kinh tế ở ASEAN và Trung Quốc là động lực tăng trưởng chính cho nhu cầu giấy bao bì trong khu vực. Khi chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển và tiêu dùng xanh trở thành chuẩn mực mới, ông cho rằng, đó không chỉ thách thức, mà là cơ hội, không chỉ để thích ứng, mà để dẫn dắt.

Ông Sompob Witworrasakul, Giám đốc khu vực, SCGP - ngành kinh doanh bao bì của SCG chia sẻ tại sự kiện ASEAN Pulp & Paper Summit 2025 (Ảnh: SCG).

Trong bức tranh đó, Green Packaging 2030 là mảnh ghép quan trọng kết nối tầm nhìn ESG 4 Plus của tập đoàn với thực tế sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại ASEAN. Trước lộ trình và mục tiêu hướng tới sử dụng bao bì xanh bền vững nhằm giảm thiểu tác động môi trường vào năm 2030 (Green Packaging 2030), SCGP đang thích ứng, tập trung vào ba chiến lược:

Tăng trưởng thích ứng: Đa dạng hóa danh mục sản phẩm và địa lý vào các thị trường đang phát triển và thu hút khách hàng bằng các sản phẩm sáng tạo (công nghệ).

Nâng cao năng lực cạnh tranh (con người và công nghệ): Cải thiện năng suất bằng cách tối ưu hóa quy trình kết hợp với các công cụ AI và cải tiến sản phẩm thông qua hoạt động R&D.

ESG - Cải thiện tính bền vững của sản phẩm (khả năng tái chế) và cải tiến quy trình bằng năng lượng xanh.

Tái chế và tuần hoàn - khởi nguồn của giá trị bền vững

Thực thi trụ cột Go Green trong chiến lược ESG 4 Plus, SCG Packaging (SCGP) đang hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn bằng việc 95% nguyên liệu giấy bao bì đến từ nguồn tái chế, được thu gom thông qua hơn 100 trạm và mạng lưới 80 đối tác tái chế tại các quốc gia ASEAN.

Trong chuỗi vận hành này, SCGP không chỉ thu gom mà còn hợp tác trực tiếp với các nhà cung ứng địa phương, doanh nghiệp tái chế và cộng đồng để tái sử dụng nguồn nguyên liệu một cách hiệu quả, hình thành một vòng tuần hoàn khép kín - nơi mỗi tờ giấy, mỗi sợi fiber (sợi vật liệu) đều được tái sinh thành giá trị mới.

Tuy nhiên, việc 95% nguyên liệu giấy bao bì đến từ nguồn tái chế đặt ra những thách thức nhất định về việc đảm bảo chất lượng nguyên liệu thô đầu vào.

Để giải bài toán này, ông Sompob Witworrasakul cho biết, SCGP đảm bảo chất lượng nguyên liệu thô thông qua quản lý chuỗi cung ứng toàn diện bằng cách thu gom từ các nguồn nguyên liệu thô đến các trạm tái chế, cho phép SCGP cung cấp cho khách hàng các giải pháp tuần hoàn hiệu quả.

Ngoài ra, SCGP còn hợp tác với các công ty tái chế quốc tế tại các khu vực trọng điểm như EU và Hoa Kỳ để đảm bảo chất lượng nguyên liệu thô nhập khẩu.

SCGP kiểm soát chất lượng nguyên liệu bằng chuỗi cung ứng tuần hoàn - từ thu gom, tái chế đến hợp tác với đối tác quốc tế tại EU và Mỹ - để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định và hiệu quả cho khách hàng (Ảnh: SCG).

“Khoảng 60% nguồn nguyên liệu đến từ thị trường nội địa, kết hợp với 40% nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và châu Đại Dương nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, chất lượng cao và đạt chuẩn quốc tế”, ông Sompob Witworrasakul nhấn mạnh.

Song song đó, SCGP còn hợp tác cùng chính quyền và các tổ chức môi trường tại Thái Lan, Việt Nam và Indonesia để thúc đẩy nhận thức cộng đồng về phân loại rác, tái chế và giảm phát thải - tiêu biểu như chương trình “Recycling Drop Points” tại Bangkok, giúp người dân dễ dàng đóng góp vật liệu tái chế vào chuỗi sản xuất mới.

Với SCG, tái chế không chỉ là hành động đơn lẻ, mà là nền tảng của một hệ sinh thái hợp tác tuần hoàn. Đó là cách tập đoàn hiện thực hóa tinh thần Enhance Collaboration - khi phát triển bền vững không còn là nỗ lực riêng của doanh nghiệp, mà là hành trình chung của toàn khu vực, nơi mọi đối tác cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích vì một tương lai xanh.

Công nghệ và con người - động lực của chuyển đổi xanh

Nếu tái chế là nền tảng, thì công nghệ và con người là động lực giúp SCG tiến xa hơn trên hành trình Set Net Zero.

Trong các nhà máy của SCGP, AI và machine learning (học máy - một nhánh của AI - cho phép máy tính học hỏi từ dữ liệu và tự động cải thiện hiệu suất) được ứng dụng để tối ưu hóa năng lượng, kiểm soát chất lượng và giảm lãng phí theo thời gian thực. Từ việc dự đoán độ bền giấy, tối ưu lượng nguyên liệu đến giảm chi phí vận hành, mô hình AI đã giúp tăng 4% tốc độ sản xuất và giảm hàng nghìn tấn nguyên liệu tiêu thụ mỗi năm.

“Bằng cách tích hợp AI vào hoạt động của từng nhà máy, chúng tôi đang nâng cao năng suất và tạo ra giá trị đáng kể”, ông Sompob Witworrasakul cho hay.

Điển hình là việc áp dụng AI trong máy giấy từ năm 2021. Theo ông, việc điều chỉnh quy trình theo phương pháp cũ trước đây phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của người vận hành và kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, vốn mất nhiều thời gian.

“Chúng tôi đã triển khai dữ liệu được AI tận dụng từ 104 cảm biến để theo dõi chất lượng giấy theo thời gian thực và điều chỉnh quy trình. Điều này cho phép chúng tôi chủ động quản lý chất lượng.

Hệ thống cung cấp hướng dẫn tham số để điều chỉnh quy trình cho người vận hành, giúp giảm thiểu lượng chất thải thải ra và tiết kiệm chi phí vận hành đáng kể”, ông Sompob Witworrasakul Giám đốc khu vực, SCGP nói.

Ứng dụng AI vào mọi khâu vận hành nhà máy, tập trung giải quyết 5 nhóm vấn đề trọng yếu, từ đó nâng cao năng suất và tạo ra giá trị vượt trội (Ảnh: SCG).

Song song đó, SCGP đầu tư vào vật liệu xanh thế hệ mới như lớp phủ cản trở cao kết hợp với sợi xenlulo và sợi sinh học từ vi sinh vật, hướng tới bao bì có thể tái chế hoàn toàn, phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường trước 2030.

Ở SCG, công nghệ không tách rời con người - mà phục vụ con người, giúp người lao động làm việc hiệu quả, sáng tạo và đóng góp nhiều hơn. Chính con người - với tinh thần cải tiến và trách nhiệm - là trung tâm của mọi chuyển đổi, là cầu nối đưa ESG 4 Plus từ tầm nhìn trở thành hiện thực.