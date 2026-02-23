Sau Tết, đi bộ mỏi chân không tìm được quán cơm ở Hà Nội

Hôm nay, anh Doanh (30 tuổi, nhân viên văn phòng) bắt đầu trở lại với công việc sau kỳ nghỉ Tết dài 9 ngày. Đến giờ trưa, anh cùng 2 đồng nghiệp đi bộ, tìm quán cơm quanh khu vực Hồ Đắc Di (phường Kim Liên) nhưng gặp nhiều khó khăn.

Ban đầu, 3 người định vào quán cơm tấm đối diện hồ điều hòa. Tuy nhiên, chủ quán cho biết đã hết đồ từ 12h. Quanh khu vực này, hiện chỉ một số quán bán đồ ăn Hàn Quốc và tiệm bánh mì mở cửa.

Cho rằng ra trục đường lớn sẽ có, anh Doanh cùng bạn đi dọc phố Nguyễn Lương Bằng, rồi rẽ sang khu vực hồ Đống Đa nhưng vẫn không thể tìm thấy quán cơm. Gần một tiếng tìm không được, 3 người mỏi chân quá mới quyết định ghé vào một quán bún đậu nằm trong phố Trần Quang Diệu (phường Ô Chợ Dừa).

Một quán ăn hiếm hoi mở cửa ngay sau kỳ nghỉ Tết (Ảnh: Văn Hưng).

“Chúng tôi muốn ngồi ăn cơm văn phòng, chia sẻ với nhau mấy câu chuyện ngày Tết mà các quán mở muộn quá. Đến muộn mà quán bún đậu này cũng chật kín chỗ, nhân viên bảo bán từ sớm nên sắp không có sức chạy nữa rồi”, anh Doanh nói.

Thực tế, trường hợp khó tìm được quán ăn như anh Doanh xuất hiện nhiều ở khu vực nội thành, khi hàng quán đa phần mở cửa muộn.

Chị Linh (34 tuổi, chuyên viên ngân hàng) cho biết khu vực Liễu Giai, phường Ngọc Hà cũng ít hàng quán mở cửa, nếu có thì thường rất đông, phải xếp hàng chờ ghế. Chị ban đầu tính ra ngoài ăn cho thoáng, sau không tìm được phải quay lại tòa nhà văn phòng.

Quán nào mở cửa dịp sau nghỉ Tết thường đông kín khách (Ảnh: Văn Hưng).

Kể cả khi về tòa nhà cơ quan, khi vào một chuỗi lẩu nổi tiếng Đài Loan, nhân viên cho biết đang quá tải, 100 khách nhưng chỉ đang có 2 nhân viên phục vụ. Cuối cùng, chị Linh phải chuyển sang ăn món khác.

Về nguyên nhân, chia sẻ với phóng viên Dân trí, một chủ cửa hàng F&B tại Hà Nội cho biết nhiều hàng quán muốn mở cửa ngay sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, nhưng nhân viên về quê nghỉ lễ chưa quay lại, cũng có trường hợp nghỉ việc luôn.

Một số hộ kinh doanh nhỏ thì giữ thói quen nghỉ đến hết rằm tháng Giêng hoặc chỉ mở cửa “lấy ngày” rồi lại đóng cửa. Bên cạnh đó, nguồn cung thực phẩm những ngày đầu năm chưa ổn định, cũng không đánh giá được ngay mức độ tiêu thụ của khách sau Tết.

Do đó, các nhà hàng, quán ăn thường đợi thêm rồi mới quay trở lại hoạt động bình thường. Thông thường, sau mùng 10 Âm lịch, hoạt động kinh doanh ăn uống mới dần sôi động trở lại.