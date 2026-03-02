Sầu riêng nghịch vụ "đắt như tôm tươi", giá tại vườn lập đỉnh mới

Vào đợt thu hoạch mới

Ông Trịnh Thanh Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Nông sản Đăng Khôi (TPHCM), cho biết từ đầu tháng 3, một số nhà vườn trồng sầu riêng tại các tỉnh miền Tây đã bước vào đợt thu hoạch mới.

Nếu như giai đoạn cận Tết, có tuần doanh nghiệp của ông không thu mua được vườn nào thì nay nguồn hàng đã cải thiện. Cụ thể, ngày 28/2 công ty vừa thu hoạch hơn 1,5 tấn sầu riêng Musang King, đến ngày 2/3 tiếp tục cắt thêm vài tấn nữa. Việc vào vụ mới giúp sản lượng cung ứng ra thị trường tăng lên so với trước.

Thu hoạch sầu riêng tại HTX Bàu Đồn, tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Huân Trần).

Tuy nhiên, giá thu mua tại vườn vẫn neo cao và có xu hướng tăng từng ngày. Theo ông Tùng, sản lượng sầu riêng nghịch vụ chín rộ đợt này không nhiều, trong khi thương lái thu gom khá sôi động. Các vùng trồng khác như Tây Nguyên hay Đông Nam bộ hiện cũng khan hàng.

Đáng chú ý, Việt Nam đang là khu vực gần như duy nhất trong khu vực còn sầu riêng nghịch vụ để thu hoạch ở thời điểm này. Các quốc gia trồng sầu riêng khác như Thái Lan, Malaysia hay Lào đều đã qua mùa thu hoạch.

Hiện Đăng Khôi đang bán sỉ Musang King loại A (hàng đẹp, từ 4 hộc múi trở lên) cho các đơn vị bán lẻ trong nước với giá 190.000-200.000 đồng/kg. Loại B, số hộc múi ít hơn, dao động 170.000-180.000 đồng/kg.

Trước áp lực giá thu mua tại vườn tăng liên tục, Công ty Huỳnh Lâm - doanh nghiệp thu mua sầu riêng tại TPHCM - cũng thông báo điều chỉnh tăng giá bán từ ngày 27/2. Theo đó, sầu riêng Ri6 được bỏ sỉ ở mức từ 130.000 đồng/kg, cao hơn 25.000 đồng/kg so với trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Sầu Sáu Hữu có giá 170.000 đồng/kg, còn Musang King từ 180.000 đồng/kg, đều tăng so với trước Tết.

Vì nguồn cung khan hiếm, nhiều vựa sầu riêng đã nới lỏng các tiêu chí lựa chọn và nhận thu mua số lượng không giới hạn (Ảnh: Huân Trần).

Dù vậy, trong bối cảnh giá đầu vào leo thang trong khi chất lượng sầu riêng nghịch vụ không đồng đều như chính vụ, nhiều cơ sở bán lẻ tại TPHCM tỏ ra thận trọng. Chị Lê Thị Thùy Trang, chủ vựa sầu riêng tại phường Tân Phú (TPHCM), cho biết đã tạm ngưng nhập và bán lẻ sầu riêng vài tuần gần đây do lo ngại giá cao và tỷ lệ hàng lỗi lớn, dễ phát sinh chi phí đền bù cho khách.

Xuất khẩu sầu riêng tăng, nông dân vẫn nên cẩn trọng

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), nguồn cung sầu riêng hiện khá hạn chế trong khi nhu cầu thị trường vẫn duy trì ở mức cao.

Đặc biệt, tại Trung Quốc - thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất của Việt Nam - nhiều hoạt động lễ hội diễn ra sau kỳ nghỉ Tết truyền thống đã kéo theo nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh.

Số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho thấy, xuất khẩu sầu riêng tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong năm 2025 và tháng đầu năm 2026. Riêng tháng 1 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt 117,2 triệu USD, tăng 274,8% so với cùng kỳ tháng 1/2025.

Sầu riêng tăng giá tạo điều kiện cho nhiều nhà vườn mở rộng diện tích trồng (Ảnh: Huân Trần).

Tính chung cả năm 2025, bất chấp việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát dư lượng chất vàng O và cadimi, Việt Nam vẫn thu về 3,86 tỷ USD từ xuất khẩu sầu riêng, tăng hơn 20% so với năm trước. Mặt hàng này chiếm tới 45% tổng giá trị xuất khẩu rau quả của cả nước.

Các chuyên gia nhận định, với đà tăng hiện nay, xuất khẩu sầu riêng năm 2026 có thể tiếp tục bứt phá, thậm chí Việt Nam có khả năng vượt Thái Lan để trở thành quốc gia xuất khẩu sầu riêng lớn nhất thế giới.

Dù giá tăng và triển vọng xuất khẩu mở rộng mang lại lợi ích ngắn hạn cho nhà vườn, giới chuyên môn vẫn khuyến cáo cần thận trọng khi mở rộng diện tích trồng. Ông Nguyên nhấn mạnh, sầu riêng là sản phẩm nông nghiệp “khó tính”, đòi hỏi cao về kỹ thuật canh tác, quy trình chăm sóc và vốn đầu tư lớn hơn nhiều loại cây trồng khác.

Việc ồ ạt mở rộng diện tích có thể dẫn tới rủi ro về chất lượng, phá vỡ quy hoạch sản xuất. Hiện diện tích sầu riêng cả nước đã vượt 183.000ha, gấp đôi so với quy hoạch ban đầu, kéo theo nguy cơ sản lượng tăng mạnh trong vài năm tới.

Ở góc độ nhà vườn, ông Bùi Hữu Nghĩa, nông dân trồng cà phê tại Bù Đăng (Đồng Nai), cho biết cuối tháng 2 vừa qua, khu vực này xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa, ảnh hưởng đáng kể đến quá trình kết trái của cây sầu riêng.

Theo ông Nghĩa, thời điểm này nhiều vườn đang bước vào giai đoạn xổ nhụy, chuẩn bị đậu trái - giai đoạn đòi hỏi phải giảm tối đa lượng nước, thậm chí ngưng tưới 5-8 ngày để tăng tỷ lệ đậu quả.

Mưa trái mùa xuất hiện đúng thời điểm nhạy cảm khiến nhiều nhà vườn lo lắng vì tỷ lệ đậu trái có thể giảm mạnh, kéo theo chất lượng quả không đạt như kỳ vọng.

“Việc xử lý vườn sầu gặp mưa trái mùa khi đang xổ nhụy rất khó, phải những người trồng sầu riêng có kinh nghiệm dày dạn mới ‘cứu’ được. Trồng sầu riêng do đó có thể có lợi nhuận cao nhưng rủi ro lớn lắm”, ông Nghĩa chia sẻ.