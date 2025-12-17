Sầu riêng Việt Nam có thêm đối thủ cạnh tranh tại Trung Quốc

Ngày 12/12, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) thông báo nếu sầu riêng tươi của Lào đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch thực vật thì sẽ được phép nhập khẩu vào Trung Quốc.

Với sự chấp thuận này, Lào trở thành quốc gia thứ 6 được phép xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc, sau Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Campuchia.

Hiện Lào có hơn 20.000 ha trồng sầu riêng. Từ năm 2021, dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia đã đổ mạnh vào lĩnh vực trên, đưa sầu riêng được trồng rộng khắp cả ba miền Bắc, Trung và Nam của Lào, theo Produce Report.

Mặt khác, Lào có chung đường biên giới với Trung Quốc và được kết nối bằng tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào, tạo lợi thế lớn về logistics. Chi phí sản xuất và vận chuyển tại Lào được đánh giá thấp hơn Thái Lan.

Các nhà đầu tư Trung Quốc cũng kỳ vọng áp dụng các phương thức quản lý mới để nâng chuẩn canh tác địa phương. Nếu năng suất và chất lượng được cải thiện, sầu riêng Lào có thể cạnh tranh trực tiếp với sầu riêng Thái Lan, qua đó gia tăng áp lực giảm giá trên thị trường.

Quầy hàng bán sầu riêng ven đường ở Lào (Ảnh: Nikkei Asia).

Theo thông báo của GACC, Trung Quốc đã xác định 5 loại sinh vật gây hại thuộc diện kiểm dịch cần quan tâm, bao gồm: Ruồi đục quả ổi, sâu đục hạt sầu riêng, rệp sáp Jack Beardsley, rệp sáp cà phê và rệp sáp dây leo chanh leo.

Ở thời điểm hiện tại, các vườn trồng có kế hoạch xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc chặt chẽ, tuân thủ thực hành nông nghiệp tốt và quản lý dịch hại tổng hợp. Vườn trồng cần bảo đảm vệ sinh, không có nguồn ô nhiễm xung quanh, kịp thời loại bỏ quả rụng, quả thối và sản phẩm hư hỏng.

Trong khâu đóng gói, sầu riêng phải được làm sạch, phân loại, xếp hạng và loại bỏ quả hỏng, bảo đảm lô hàng không lẫn côn trùng, ve, quả thối, cành, lá, rễ hay đất. Khi cần thiết, có thể xử lý côn trùng ngay tại cơ sở đóng gói. Toàn bộ quy trình phải tuân thủ quy định và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Trung Quốc; tuyệt đối không được sử dụng hay bổ sung các chất không ăn được.

Trước đó, theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Lào đã khởi xướng dự án trồng sầu riêng chất lượng cao kéo dài 25 năm, nhằm thúc đẩy xuất khẩu sang Trung Quốc và cải thiện chất lượng cũng như số lượng sản phẩm.

Giai đoạn đầu tiên của dự án, quốc gia này thí điểm trồng 6ha tại Viêng Chăn để hình thành trang trại chuyên trồng và nhân giống cây sầu riêng chất lượng cao. Dự án này sử dụng các phương pháp canh tác hiện đại dựa trên nghiên cứu.

Vài năm qua, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc ồ ạt sang Lào - quốc gia không giáp biển với khí hậu lý tưởng, chi phí nhân công thấp và nhiều diện tích đất rộng để phát triển các vùng trồng sầu riêng, mục tiêu là xuất khẩu loại trái cây này về Trung Quốc, theo Nikkei Asia.

Lào cũng đang tổ chức các khóa đào tạo về kỹ thuật canh tác, quản lý vườn, phòng dịch và chế biến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời hướng dẫn nông dân đáp ứng tiêu chuẩn, thủ tục xuất khẩu sầu riêng tươi.