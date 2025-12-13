Sắp tổ chức hội nghị tổng kết dự án SwissTrade do Thụy Sĩ tài trợ

Dự án là chương trình hợp tác kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu bền vững.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả 5 năm triển khai, ghi nhận đóng góp của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời định hướng các bước tiếp theo trong hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ.

Dự án SwissTrade đã đạt được những kết quả nổi bật ở cả ba hợp phần: hoàn thiện khung chính sách thương mại; tăng cường cơ chế đối thoại công - tư trong xây dựng chính sách; và phát triển năng lực cho hệ sinh thái xúc tiến xuất khẩu.

Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình triển khai, đặc biệt do tác động của dịch Covid-19 và sự khác biệt về quy định, cơ chế quản lý tài chính, các bên tham gia dự án đã phối hợp chặt chẽ, linh hoạt vượt qua khó khăn để đảm bảo tiến độ và chất lượng hoạt động.

Dự án đã góp phần quan trọng hỗ trợ xây dựng Chiến lược xuất nhập khẩu đến năm 2030, thúc đẩy cơ chế đối thoại công - tư, góp phần tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong xây dựng chính sách thương mại, hỗ trợ các tổ chức hỗ trợ kinh doanh (BSO) nâng cao năng lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thông tin thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng kinh doanh.

Những kết quả đạt được trong quá trình triển khai dự án đã góp phần cải thiện môi trường chính sách thương mại, thúc đẩy xuất khẩu và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh kinh tế quốc tế nhiều biến động.

Các bài học quan trọng rút ra từ dự án sẽ tạo nền tảng quan trọng cho các chương trình hợp tác tiếp theo như hoạch định chính sách trên cơ sở công cụ phân tích và dữ liệu, thúc đẩy đối thoại công - tư hiệu quả, chú trọng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kết quả triển khai Dự án SwissTrade là dấu mốc quan trọng trong chặng đường hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ trong lĩnh vực thương mại, dự kiến tiếp tục được kế thừa và phát huy, phục vụ mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế thời gian tới.