Sacombank vẫn "mắc kẹt" với khoản nợ nghìn tỷ từ Khu công nghiệp Phong Phú

Báo cáo phân tích mới đây của Chứng khoán Mirae Asset về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán STB) cho biết, trong quý II/2025 Sacombank không có thêm tiến triển nào được báo cáo liên quan tới khoản vay Khu công nghiệp (KCN) Phong Phú.

Theo báo cáo, tại biên bản Đại hội đồng cổ đông tháng 4/2025, Sacombank xác nhận đã trích lập dự phòng cho toàn bộ khoản nợ liên quan đến KCN Phong Phú.

Về khoản nợ này, năm 2023, Sacombank đã tổ chức bán đấu giá 18 khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản tại dự án KCN Phong Phú, cũng là lần thứ 6 Sacombank rao bán khoản nợ này với giá khởi điểm là 7.934 tỷ đồng. Đây là khoản nợ phát sinh từ việc cho vay của SouthernBank giai đoạn 2011 - 2012. Đến năm 2015, SouthernBank sáp nhập vào Sacombank thì khoản nợ này trở thành nợ xấu mà Sacombank phải xử lý.

Dẫn số liệu từ báo cáo, Sacombank đã thu hồi được 1.600 tỷ đồng (20%) và đã dùng cho trích lập nợ xấu. Sacombank đặt mục tiêu thu hồi 30-40% trong năm 2025 và khoảng 40% còn lại sẽ kéo dài sang 2026.

Về KCN Phong Phú, dự án có quy mô hàng trăm hecta nằm ở cửa ngõ phía Nam TPHCM, do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Phong Phú làm chủ đầu tư.

Khu công nghiệp Phong Phú (Ảnh: IT).

Chuyên gia Mirae Asset nhận định tình hình nợ xấu của ngân hàng Sacombank vẫn hiện hữu. Nhưng tỷ lệ nợ xấu nội bảng – gồm nợ dưới chuẩn, nghi ngờ và có khả năng mất vốn, dao động trong khoảng 2–3%, cho thấy chưa có dấu hiệu rủi ro hệ thống đáng kể.

Tuy nhiên, nhóm nợ “có khả năng mất vốn” (nhóm 5) đã tăng từ 1,3% trong quý I/2024 lên 1,8% trong quý II/2025. Theo Mirae Asset, diễn biến này phản ánh áp lực kéo dài từ đại dịch COVID-19, cùng với sự suy yếu của thị trường bất động sản và giá trị tài sản đảm bảo.

Ngân hàng cũng cho thấy đã có sự dịch chuyển cơ cấu cho vay. Ghi nhận, cho vay bán lẻ giảm từ 58,9% năm 2021 xuống còn 45,6% trong quý II/2025, phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt sang khối doanh nghiệp. Các lĩnh vực sản xuất, chế biến và giáo dục tăng tỷ trọng, trong khi tài chính và thương mại giữ ổn định.

Đặc biệt, cho vay mục doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đã chiếm 14,6% tổng dư nợ tính đến quý II năm nay. Xu hướng này phổ biến trong toàn hệ thống ngân hàng nhưng cũng kéo theo rủi ro tập trung.