Sacombank ra mắt gói Tài chính xanh, hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững ESG

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đã trở thành định hướng cốt lõi của nhiều tổ chức tài chính trên thế giới. Ở Việt Nam, Sacombank là một trong những ngân hàng tiên phong hiện thực hóa chiến lược này.

Mới đây, ngân hàng đã cho ra mắt gói sản phẩm Tài chính xanh (Sacombank Eco) - giải pháp tài chính toàn diện giúp khách hàng vừa tối ưu lợi ích, vừa đồng hành cùng ngân hàng trong nỗ lực bảo vệ môi trường.

Từ tài chính cá nhân đến phát triển bền vững

Được thiết kế dành cho khách hàng cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ Gen Y, Gen Z - những người quan tâm đến lối sống xanh và trách nhiệm xã hội - gói Tài chính xanh mang đến cách tiếp cận mới, biến mọi hoạt động tài chính thường ngày thành hành động thiết thực vì môi trường, thông qua bốn nhóm sản phẩm: tiền gửi xanh, thẻ tín dụng Visa O₂, vay lĩnh vực xanh, bảo hiểm sức khỏe.

Điểm nổi bật, gói sẽ có Quỹ sống xanh - nơi ghi nhận toàn bộ tiền thưởng mà khách hàng tích lũy khi sử dụng các sản phẩm trong gói.

Số tiền trong quỹ sẽ được dùng để quy đổi thành tín chỉ carbon hoặc đóng góp vào các dự án môi trường như trồng rừng, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng… Định kỳ, 70% số tiền trong quỹ được tự động quy đổi, phần còn lại khách hàng có thể chủ động chọn dự án để đóng góp qua Sacombank Pay.

Sau quy đổi, khách hàng sẽ nhận được chứng nhận điện tử từ Gold Standard - tổ chức quốc tế đánh giá các dự án giảm phát thải khí nhà kính - xác nhận lượng CO₂ đã được bù đắp, tương đương số cây xanh được trồng và nuôi dưỡng trong 10 năm.

Bằng việc tích hợp công nghệ trên ứng dụng Sacombank Pay, toàn bộ giao dịch, lượng CO₂ phát thải, tiền thưởng và chứng nhận đóng góp đều được hiển thị minh bạch, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi “dấu chân carbon” của mình và hành trình đóng góp cho môi trường.

Với tiền gửi xanh, khách hàng chỉ cần gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 1 đến 6 tháng là đã có thể đồng hành cùng ngân hàng trong hành trình xanh hóa. Định kỳ hàng tháng, Sacombank sẽ trích thưởng tương ứng 5% trên tổng lãi thực nhận vào quỹ sống xanh của khách hàng.

Như vậy, mỗi khoản tiết kiệm không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn góp phần bù đắp phát thải, tạo tác động tích cực cho cộng đồng.

Trong khi đó, thẻ tín dụng Visa O₂ mang đến trải nghiệm chi tiêu thông minh và có trách nhiệm. Mỗi giao dịch qua thẻ đều hiển thị lượng CO₂ phát thải tương ứng trên ứng dụng Sacombank Pay.

Nếu lượng phát thải thấp hơn mức bình quân thị trường, khách hàng sẽ được tặng 20.000 đồng cho mỗi điểm chênh lệch dương, đóng góp thêm vào quỹ sống xanh – biến mỗi khoản chi tiêu hằng ngày thành hành động thiết thực vì môi trường.

Với sản phẩm vay lĩnh vực xanh, ngân hàng áp dụng lãi suất ưu đãi cho khách hàng vay mua xe điện VinFast hoặc vay đầu tư, sản xuất – kinh doanh trong các ngành thân thiện môi trường như năng lượng tái tạo, nông nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng.

Đây là nỗ lực của ngân hàng trong việc thúc đẩy tiêu dùng xanh, góp phần chuyển dịch mô hình kinh tế theo hướng bền vững.

Sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cũng được tích hợp vào hệ sinh thái Sacombank Eco, góp phần hoàn thiện hành trình sống xanh và lành mạnh. Khi khách hàng tham gia bảo hiểm K-Care hoặc chăm sóc sức khỏe toàn cầu 24/7, Sacombank sẽ trích thưởng 1.000 đồng cho mỗi 1 triệu đồng phí bảo hiểm năm đầu để đưa vào quỹ sống xanh.

Sản phẩm không chỉ bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn lan tỏa thông điệp “sống khỏe để sống xanh” - bởi một cộng đồng khỏe mạnh là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Tham gia gói Tài chính xanh ngay trên Sacombank Pay (Ảnh: Sacombank).

Tài chính xanh - xu hướng tất yếu trong chiến lược ESG

Theo đại diện Sacombank, việc triển khai gói sản phẩm Tài chính xanh là một bước cụ thể hóa trong chiến lược ESG mà ngân hàng đang đẩy mạnh.

Không chỉ là mục tiêu về quản trị hay trách nhiệm xã hội, ESG đã được Sacombank xác định là kim chỉ nam trong mọi hoạt động - từ quy trình vận hành nội bộ, quản lý tín dụng, phát triển sản phẩm đến hành trình trải nghiệm của khách hàng.

“Phát triển bền vững không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành tiêu chí đo lường năng lực của một tổ chức tài chính. Với gói sản phẩm Tài chính xanh, chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần sống xanh đến từng khách hàng, để mỗi hành động tài chính như gửi tiết kiệm, sử dụng thẻ, vay vốn hay tham gia bảo hiểm đều có thể đóng góp thiết thực vào các dự án môi trường.

Đây cũng là cách Sacombank cụ thể hóa cam kết ESG, đồng thời cùng cộng đồng khách hàng kiến tạo một tương lai xanh hơn cho Việt Nam”, bà Nguyễn Phương Huyền - Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân Sacombank - chia sẻ.

Từ góc nhìn chiến lược, gói Tài chính xanh không chỉ là một sản phẩm mới mà là cam kết dài hạn của Sacombank trong hành trình phát triển bền vững.

Để biết thêm chi tiết, liên hệ Hotline miễn phí 24/7 1800 5858 88 hoặc truy cập: https://www.sacombank.com.vn/ca-nhan/tai-khoan/goi-tai-chinh-xanh.html