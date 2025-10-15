Sacombank mất đi cổ đông lớn Dragon Capital
(Dân trí) - Hiện, ngân hàng chỉ còn 2 cổ đông nắm giữ trên 1% vốn điều lệ bao gồm Pyn Elite Fund và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank Dương Công Minh.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) vừa công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.
Theo đó, hiện chỉ còn 2 cổ đông lớn gồm: Pyn Elite Fund - nắm giữ hơn 106,4 triệu cổ phiếu (5,64% vốn điều lệ), và ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT, sở hữu hơn 62,5 triệu cổ phiếu (3,32% vốn). Người liên quan đến ông Minh cũng nắm giữ thêm 11,8 triệu cổ phiếu (0,63%).
Tổng cộng, Pyn Elite Fund cùng ông Dương Công Minh và người liên quan đang nắm giữ hơn 168,9 triệu cổ phiếu, tương đương 8,96% vốn của Sacombank.
Đáng chú ý, danh sách công bố lần này không còn sự xuất hiện của nhóm quỹ thuộc Dragon Capital gồm Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), Norges Bank, Amersham Industries Limited cũng như quỹ SCB Vietnam Alpha Fund Not For Retail Investors.
Trước đó, quỹ đầu tư VEIL sở hữu gần 19,3 triệu cổ phiếu (1,02%) và người liên quan đến cổ đông này sở hữu gần 22,7 triệu cổ phiếu (1,2%). Song song, Norges Bank sở hữu hơn 22,1 triệu cổ phiếu ngân hàng (1,17%) còn quỹ Amersham Industries Limited sở hữu hơn 19,07 triệu cổ phiếu (1,01%) và người liên quan đến cổ đông này sở hữu hơn 22,86 triệu cổ phiếu (1,21%).
Về kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 7.331 tỷ đồng.
Vẫn vướng khoản nợ xấu KCN Phong Phú
Một trong những vấn đề lớn của Sacombank hiện nay là khoản nợ xấu liên quan dự án Khu công nghiệp (KCN) Phong Phú.
Theo báo cáo của Mirae Asset, dù ngân hàng đã trích lập dự phòng toàn bộ, tình hình nợ xấu này vẫn còn hiện hữu. Tại đại hội cổ đông tháng 4/2025, Sacombank xác nhận đang xử lý dần khoản nợ.
Khoản nợ phát sinh từ các khoản vay mà SouthernBank cấp giai đoạn 2011-2012. Sau khi SouthernBank sáp nhập vào Sacombank (2015), toàn bộ chuyển thành nợ xấu của Sacombank. Đến năm 2023, ngân hàng đã 6 lần rao bán 18 khoản nợ liên quan, với giá khởi điểm gần 7.934 tỷ đồng.
Tính đến nay, Sacombank mới thu hồi được khoảng 1.600 tỷ đồng (20%). Ngân hàng đặt mục tiêu thu hồi thêm 30-40% trong năm 2025, phần còn lại sẽ xử lý tiếp sang năm 2026.