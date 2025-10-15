Sacombank mất đi cổ đông lớn Dragon Capital

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) vừa công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Theo đó, hiện chỉ còn 2 cổ đông lớn gồm: Pyn Elite Fund - nắm giữ hơn 106,4 triệu cổ phiếu (5,64% vốn điều lệ), và ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT, sở hữu hơn 62,5 triệu cổ phiếu (3,32% vốn). Người liên quan đến ông Minh cũng nắm giữ thêm 11,8 triệu cổ phiếu (0,63%).

Tổng cộng, Pyn Elite Fund cùng ông Dương Công Minh và người liên quan đang nắm giữ hơn 168,9 triệu cổ phiếu, tương đương 8,96% vốn của Sacombank.

Danh sách cổ đông nắm trên 1% vốn tại Sacombank chỉ còn 2 đại diện (Ảnh: Chụp màn hình văn bản từ Sacombank).

Đáng chú ý, danh sách công bố lần này không còn sự xuất hiện của nhóm quỹ thuộc Dragon Capital gồm Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), Norges Bank, Amersham Industries Limited cũng như quỹ SCB Vietnam Alpha Fund Not For Retail Investors.

Trước đó, quỹ đầu tư VEIL sở hữu gần 19,3 triệu cổ phiếu (1,02%) và người liên quan đến cổ đông này sở hữu gần 22,7 triệu cổ phiếu (1,2%). Song song, Norges Bank sở hữu hơn 22,1 triệu cổ phiếu ngân hàng (1,17%) còn quỹ Amersham Industries Limited sở hữu hơn 19,07 triệu cổ phiếu (1,01%) và người liên quan đến cổ đông này sở hữu hơn 22,86 triệu cổ phiếu (1,21%).

Về kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 7.331 tỷ đồng.