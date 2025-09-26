Quỹ toàn cầu Đan Mạch rót vốn vào logistics hàng không Việt Nam

Công ty quản lý quỹ toàn cầu A.P. Moller Capital (Đan Mạch) vừa công bố hợp tác cùng Tập đoàn VinaCapital đầu tư chiến lược vào Công ty cổ phần Nhà ga Hàng hóa ALS (ALSC) - doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực logistics hàng không tại Việt Nam.

Khoản vốn này được rót thông qua Quỹ Đầu tư Hạ tầng ở thị trường mới nổi II của A.P. Moller Capital và Quỹ Đầu tư Logistics của VinaCapital. Đây là khoản đầu tư đầu tiên của quỹ quốc tế vào mảng logistics hàng không tại Việt Nam.

Theo ông Lê Việt Hải - Giám đốc Quỹ Logistics (VinaCapital), Việt Nam đang nổi lên như một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, nhờ động lực từ sản xuất và xuất khẩu. Các mặt hàng giá trị cao như điện tử và hàng tiêu dùng ngày càng chiếm tỷ trọng lớn.

Top 20 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới (Ảnh: Visual Capitalist/Nguồn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Dữ liệu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố tháng 1/2025 cho thấy Việt Nam nằm trong nhóm 20 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu. Riêng xuất khẩu điện tử tăng trưởng bình quân khoảng 25%/năm giai đoạn 2010-2024, hiện chiếm tới 1/3 kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Tuy nhiên, vận tải hàng hóa đường hàng không – mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics - vẫn chưa phát triển tương xứng. Nếu tính theo lượng hàng hóa hàng không bình quân đầu người, Việt Nam còn ở mức rất thấp so với các trung tâm thương mại trong khu vực như Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc) hay Hàn Quốc.

“Chính sự chênh lệch này cho thấy tiềm năng tăng trưởng khổng lồ của logistics hàng không Việt Nam trong những năm tới”, ông Hải nhấn mạnh.

ALSC hiện là một trong những doanh nghiệp uy tín nhất trong lĩnh vực khai thác hàng hóa hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Công ty đang hợp tác với nhiều hãng bay quốc tế lớn, xử lý khoảng 250.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Theo đại diện A.P. Moller Capital, việc rót vốn vào ALSC không chỉ dừng ở một thương vụ tài chính mà là bước khởi đầu cho chiến lược dài hạn, mở rộng sự hiện diện của quỹ tại Việt Nam trong lĩnh vực vận tải và logistics.

“Khoản đầu tư vào ALSC minh chứng cam kết của chúng tôi: không chỉ trực tiếp tham gia mà còn đóng vai trò cầu nối thu hút dòng vốn quốc tế chất lượng cao vào Việt Nam. Chúng tôi tin Nghị quyết 68 sẽ khuyến khích sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà cung cấp vốn, tạo thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp”, ông Hải nói.