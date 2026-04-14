Quý I/2026: Phát hành trái phiếu Chính phủ vượt 80.000 tỷ đồng

Trên cơ sở Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 được Quốc hội thông qua và Kế hoạch vay, trả nợ công đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ đợt 1 năm nay ra thị trường là 500.000 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước cho biết, hoạt động phát hành trong 3 tháng đầu năm diễn ra trong bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp. Đặc biệt, sự leo thang của xung đột quân sự tại Trung Đông đã tác động trực tiếp tới kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính - tiền tệ trong nước.

Cụ thể, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng trải qua những nhịp biến động mạnh. Lãi suất kỳ hạn qua đêm có thời điểm chạm ngưỡng 17%/năm - mức cao nhất trong một thập kỷ qua. Bình quân trong quý I, mức lãi suất này neo ở 5,84%/năm, tăng 1,27%/năm so với mặt bằng năm 2025.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt thanh khoản cục bộ trong hệ thống ngân hàng vẫn chưa được giải quyết triệt để, trong khi mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 vẫn được duy trì ở mức cao (khoảng 15%) để kích thích tăng trưởng kinh tế.

“Những yếu tố trên ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý và nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư, qua đó, ảnh hưởng tới kết quả công tác huy động vốn trái phiếu Chính phủ”, Kho bạc Nhà nước nêu.

Dù đối mặt nhiều thách thức, tính đến hết quý I/2026, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức thành công 11 phiên đấu thầu, huy động được 80.101 tỷ đồng. Con số này tương đương 72,8% kế hoạch của quý I (110.000 tỷ đồng) và hoàn thành 16% kế hoạch của cả năm.

Các lô trái phiếu được phát hành chủ yếu tập trung ở kỳ hạn từ 5 đến 15 năm. Đáng chú ý, ở các kỳ hạn siêu dài từ 20 đến 30 năm, thị trường không ghi nhận nhà đầu tư nào tham gia dự thầu do e ngại rủi ro lạm phát và biến động vĩ mô dài hạn.

Tính chung, kỳ hạn phát hành bình quân đạt 10,02 năm, với thời gian đáo hạn danh mục bình quân là 8,44 năm.

Về chi phí huy động vốn, lãi suất phát hành trái phiếu Chính phủ tiếp tục được điều hành linh hoạt bám sát tín hiệu thị trường và chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất phát hành bình quân trong quý I đạt 4,06%/năm, tăng 0,8%/năm so với mức nền của năm 2025 nhằm tăng sức hấp dẫn đối với các tổ chức tín dụng và nhà đầu tư.