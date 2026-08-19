Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới bất ngờ quay đầu bán ròng hơn 5 tấn

SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - vừa quay đầu bán ròng khoảng 5,4 tấn vàng trong phiên 18/8, chấm dứt chuỗi 2 phiên mua ròng liên tiếp trước đó.

Sau giao dịch, lượng vàng quỹ nắm giữ giảm xuống còn 1.025 tấn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới điều chỉnh mạnh sau khi vừa thiết lập vùng cao nhất trong hơn 2 tháng.

Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng thế giới trong phiên 18/8 giảm gần 1,9%, xuống khoảng 4.335 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý đã có nhịp tăng mạnh, lên vùng giá cao nhất kể từ đầu tháng 6.

Động thái đảo chiều của SPDR Gold Trust diễn ra trong bối cảnh giá vàng còn biến động trong ngắn hạn. Cụ thể, giá vàng thế giới giảm mạnh trong khi thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ bán tháo, đẩy lợi suất lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, do giá năng lượng tăng trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran làm gia tăng mối lo lạm phát.

Về tình hình ở Trung Đông, triển vọng về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran không nhiều khả quan. Theo đó, giá dầu thô Brent tăng trở lại lên mức 91 USD/thùng.

Giá dầu cao đồng nghĩa với áp lực lạm phát cao, có thể củng cố khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Nếu kỳ vọng Fed tăng lãi suất tăng trở lại theo giá dầu, xu hướng tăng gần đây của giá vàng có thể gặp trở ngại.

Vàng thỏi (Ảnh: Bloomberg).

Dưới góc nhìn chuyên gia Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định đường cong lợi suất dốc lên mạnh đặt ra trở ngại cho giá vàng. Việc giá dầu tăng cũng là một yếu tố gây áp lực giảm lên giá vàng trong ngắn hạn.

Dù vậy, ông cho biết vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng, dù thị trường có thể cần thêm một thời gian tích lũy trước khi mối quan tâm đối với vàng thực sự tăng mạnh trở lại.

Còn chiến lược gia phân bổ tài sản Jeremy De Pessemier tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) thì nhấn mạnh rằng việc dòng vốn ETF có những biến động trong ngắn hạn, thì dài hạn vàng vẫn sở hữu những đặc tính đầu tư khác biệt so với phần lớn hàng hóa khác.

Theo ông, các yếu tố về cung - cầu, khả năng đa dạng hóa danh mục và sức chống chịu trong nhiều môi trường thị trường khiến vàng nên được xem là một loại tài sản riêng biệt, thay vì chỉ đơn thuần là một cấu phần trong nhóm hàng hóa.

Ông De Pessemier cho biết nhà đầu tư từ lâu sử dụng hàng hóa nhằm đa dạng hóa danh mục, phòng ngừa lạm phát và giảm biến động qua các chu kỳ kinh tế. Tuy nhiên, vàng có điểm khác biệt khi có khả năng tạo lợi nhuận dài hạn cả trong giai đoạn kinh tế thuận lợi lẫn những thời kỳ bất ổn.