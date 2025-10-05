GDP quý III tăng 8,22%

Báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tăng trưởng GDP quý III năm nay ước đạt 8,22% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ năm 2022, giai đoạn phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid-19, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2011 đến nay.

Theo Bộ Tài chính, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, rủi ro và thách thức lớn hơn so với thuận lợi. Trong nước, thời cơ và khó khăn đan xen, nhưng thách thức nổi trội, đặc biệt là những yếu tố bất lợi gia tăng từ bên ngoài.

Chỉ riêng quý III, Việt Nam đã hứng chịu 8 cơn bão, trong đó có 4 cơn bão lớn liên tiếp trong tháng 9. Đáng chú ý là bão số 10 với sức gió rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài kèm theo mưa lớn, gây thiệt hại nặng nề. Tổng thiệt hại đến nay chưa đầy đủ nhưng ước tính hơn 16.500 tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, ngành và địa phương đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, ứng phó kịp thời và hiệu quả với tình hình. Nhiều vấn đề đột xuất, cấp bách được xử lý nhanh chóng, góp phần giúp tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 (Ảnh: VPG).

Các động lực tăng trưởng

Theo Bộ Tài chính, sản xuất, kinh doanh được thúc đẩy, các động lực tăng trưởng tiếp tục được làm mới và phát huy. Ngành nông nghiệp và dịch vụ duy trì mức tăng khá, dù chịu ảnh hưởng từ bão lũ. Công nghiệp khai khoáng có dấu hiệu phục hồi, tăng 9,8% trong quý III.

Trong khi đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt nền kinh tế, quý III tăng khoảng 10%, 9 tháng tăng 9,92%, đạt đúng kịch bản đề ra là 9,9%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 3,38% so với cùng kỳ, bình quân 9 tháng tăng 3,27%. Nguồn cung hàng hóa và giá cả tại các khu vực bị thiên tai được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động bất lợi đến thị trường.

Tín dụng tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất cho vay mới tiếp tục xu hướng giảm, hỗ trợ doanh nghiệp. Thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp phát triển sôi động, tạo thêm kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế.

Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 9 đạt 27.500 đơn vị, tăng 55,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, có hơn 231.300 doanh nghiệp tham gia thị trường, tăng 26,4%.

Đáng chú ý, tổng số vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 3,3 triệu tỷ đồng, mức tăng tới 186,5%. Điều này cho thấy niềm tin kinh doanh đang hồi phục và khu vực doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Bộ Tài chính thừa nhận nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Nhiệm vụ tăng trưởng năm 2025 được đánh giá là còn nhiều thách thức. Kinh tế vĩ mô chịu áp lực lớn từ biến động toàn cầu, trong khi các động lực tăng trưởng mới chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu, cần thêm thời gian để tạo ra chuyển biến thực sự.

Công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật đã được quan tâm chỉ đạo nhưng vẫn còn vướng mắc, chưa theo kịp yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Đặc biệt, thiên tai liên tiếp xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều địa phương, và dự báo tiếp tục có diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm. Hiện tượng “thiên tai chồng thiên tai” là nguy cơ hiện hữu.