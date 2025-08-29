Kinh tế Mỹ đón tin vui

Theo bản cập nhật các chỉ số kinh tế của do Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố, GDP nước này tăng 3,3% trong quý II, cao hơn ước tính ban đầu hồi tháng 7 là 3% và mức dự báo 3,1% của Dow Jones.

Quý đầu năm, nền kinh tế Mỹ suy giảm 0,5% do nhập khẩu tăng vọt. Ngược lại, quý vừa qua, nhập khẩu giảm 29,8%, góp phần nâng tăng trưởng thêm hơn 5 điểm %.

Trong các động lực chính, tiêu dùng và đầu tư tư nhân quý II/2025 mạnh hơn ước tính ban đầu. Chi tiêu tiêu dùng, chiếm khoảng 70% GDP, tăng 1,6% so với cùng kỳ.

"Điều tích cực là tiêu dùng thực tế cao hơn so với ước tính trước đó. Người Mỹ vẫn tiếp tục chi tiêu bất chấp thuế quan và sự bất ổn, dù với tốc độ chậm hơn những năm trước", bà Heather Long, chuyên gia kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union, nhận định với AP.

Nửa đầu năm, kinh tế Mỹ tăng trưởng khoảng 2,1%. Dự kiến, quý III/2025, GDP nước này có thể tăng trưởng 2,2%, theo chỉ báo GDPNow của Cục Dự trữ liên bang chi nhánh Atlanta.

Người dân mua sắm tại một cửa hàng ở Chicago, Mỹ (Ảnh: Reuters).

Bộ Lao động Mỹ cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm 5.000, xuống còn 229.000 trong tuần kết thúc vào ngày 23/8.

Bà Heather Long đánh giá thị trường lao động bền bỉ đang giúp người dân tự tin hơn trong chi tiêu cho các nhu cầu cơ bản và những khoản mua sắm nhỏ.

Tuy nhiên, bà dự đoán nền kinh tế sẽ tiếp tục ở chế độ chậm lại, với chi tiêu và tăng trưởng quanh mức 1,5% khi tác động của thuế quan ngày càng rõ ràng hơn với người tiêu dùng Mỹ.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết mức 300 tỷ USD thu được từ thuế nhập khẩu mà ông ước tính trước đó vẫn là quá thấp.

"Chúng ta đã ghi nhận sự tăng vọt trong tháng 8 so với tháng 7. Tôi nghĩ rằng mức tăng tháng 9 so với tháng 8 sẽ lớn hơn nữa. Chúng ta có thể đang tiến tới con số trên 500 tỷ USD và thậm chí hướng tới 1.000 tỷ USD", ông Bessent nói trong một cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 26/8.

Ông Bessent cho rằng điều này đồng nghĩa thâm hụt ngân sách sẽ cải thiện đáng kể. Nguồn thu từ thuế nhập khẩu sẽ bù lại phần thâm hụt từ luật chi tiêu và cắt giảm thuế đã được thông qua hồi tháng 7.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 19/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết chính phủ Mỹ sẽ dùng tiền thu được từ thuế nhập khẩu để trả bớt nợ công. Trước đó, một số nghị sĩ Mỹ đề xuất dùng số tiền này phát cho người dân, với mức tối thiểu 600 USD mỗi người trưởng thành và trẻ em.