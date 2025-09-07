Quang Linh Vlogs bị đề nghị truy tố: Doanh nghiệp liên quan biến động mạnh

Như Dân trí đưa tin, ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kết luận điều tra vụ án "Lừa dối khách hàng" tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, đề nghị truy tố Lê Tuấn Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Trước khi bị bắt, Quang Linh Vlogs gây chú ý từ năm 2024 khi livestream bán hàng, đồng thời thương hiệu cá nhân được sử dụng cho nhiều doanh nghiệp như Quang Linh Vlog Store, Quang Linh Group và Quang Linh Global.

Sau khi Quang Linh bị bắt, tình hình các doanh nghiệp đã có nhiều thay đổi. Cụ thể, theo cập nhật của Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Quang Linh Vlog Store (phường Thanh Xuân, Hà Nội) hiện không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.

Doanh nghiệp này thành lập từ tháng 7/2022, người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là bà Vì Khánh Ngân (sinh năm 2000). Theo công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 10/2022, thành viên góp vốn gồm ông Trần Chí Tâm - cũng là cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - góp 1,6 tỷ đồng (80% vốn) và bà Võ Thị Lộc góp 400 triệu đồng (20% vốn).

Công ty TNHH Quang Linh Vlog Store không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong khi đó, Công ty TNHH Quang Linh Group (phường Bồ Đề, Hà Nội) đã chuyển trạng thái sang hoạt động trở lại, sau thời gian tạm ngừng kinh doanh hồi tháng 6.

Doanh nghiệp được thành lập ngày 3/8/2023 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng, do ông Nguyễn Việt Dũng (sinh năm 1994) làm Chủ sở hữu, Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Một số trang tuyển dụng cho biết công ty này gắn với tên Phạm Quang Linh cùng các thành viên khác.

Tương tự, Công ty TNHH Quang Linh Global (phường Hà Đông, Hà Nội) cũng đang hiển thị trạng thái hoạt động, sau khi thông báo chuyển đổi loại hình doanh nghiệp ngày 30/7.

Ông Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1986) - một trong những thành viên của team Châu Phi và là người thân thiết với Quang Linh Vlogs - vẫn giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Doanh nghiệp này thành lập từ tháng 1/2024 với vốn điều lệ ban đầu là 2,9 tỷ đồng. Trong đó, ông Tiến góp 2,03 tỷ đồng, tương đương 70% vốn; cổ đông Trần Mạnh Toàn góp 290 triệu đồng, tương đương 10% vốn và cổ đông Cao Tiểu Minh góp 580 triệu đồng, tương đương 20% vốn còn lại.

TikToker Tiến Nguyễn - người thân thiết với Quang Linh Vlogs đang là Tổng giám đốc Công ty TNHH Quang Linh Global - phân phối các mặt hàng dầu gội, sữa tắm... (Ảnh: FBNV).

Đến tháng 10/2024, cổ đông Trần Mạnh Toàn chuyển toàn bộ vốn góp sang cho ông Tiến. Theo website và fanpage chính thức, Quang Linh Global kinh doanh dầu gội, sữa tắm nam, với sản phẩm được giới thiệu là "đồng hành bởi vlogger Quang Linh và Tiến Nguyễn, phân phối bởi Quang Linh Global". Trên một số trang thương mại điện tử, gian hàng Quang Linh Global vẫn hoạt động, kinh doanh sản phẩm sữa tắm.

Trước đó, Phạm Quang Linh cũng được giới thiệu là Phó chủ tịch Công ty cổ phần Pharco Việt Nam. Doanh nghiệp này là đơn vị chủ quản, phân phối độc quyền thương hiệu Adopt' tại Việt Nam. Tháng 10/2021, thương hiệu này ra mắt tại Việt Nam dưới sự điều hành của hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và các cộng sự.