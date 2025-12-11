Quang Hùng MasterD trở thành nghệ sĩ đồng hành cùng sàn thương mại điện tử Muamau

Theo đại diện Muamau, sự hợp tác này là một bước đi chiến lược nhằm tăng cường mức độ nhận diện và mở rộng tệp người dùng trong giai đoạn 2025-2026.

Theo Muamau, lý do lựa chọn Quang Hùng MasterD xuất phát từ sức ảnh hưởng của nam ca sĩ trong cộng đồng người trẻ và thị trường âm nhạc số. Với phong cách hiện đại và lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội, nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu tiếp cận nhóm người tiêu dùng mục tiêu.

Ca sĩ Quang Hùng MasterD trở thành nghệ sĩ đồng hành của Muamau (Ảnh: Muamau).

Muamau hiện vận hành đồng thời hai nền tảng là ứng dụng dành cho người mua và ứng dụng Muamau Seller dành cho người bán.

Muamau mang đến trải nghiệm mua sắm tối ưu cho người dùng

Đối với người tiêu dùng, Muamau tập trung vào các ngành hàng thiết yếu như dụng cụ thể thao, đồ gia dụng và thời trang thường nhật. Nền tảng theo đuổi mô hình “mua sắm giá trị” với ưu đãi miễn phí vận chuyển, các khung giờ flash sale (giảm giá) và chương trình khuyến mãi theo mùa.

Muamau đa dạng mặt hàng với nhiều ưu đãi dành cho người mua (Ảnh: Muamau).

"Việc xây dựng trải nghiệm đơn giản và dễ tiếp cận giúp nền tảng thu hút tệp khách hàng trẻ và những người mới bắt đầu mua sắm trực tuyến.

Muamau kỳ vọng việc hợp tác với nghệ sĩ đồng hành mới sẽ thúc đẩy độ phủ thương hiệu và tăng hiệu quả cho các chiến dịch truyền thông sắp tới. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng Quang Hùng MasterD triển khai các hoạt động tương tác, chương trình khuyến mãi theo chủ đề và loạt sáng kiến marketing số’’, đại diện nền tảng cho biết.

Muamau thúc đẩy hệ sinh thái nhà bán hàng với nền tảng Muamau Seller

Trong khi đó, Muamau Seller được nhà phát triển giới thiệu như một giải pháp quản lý bán hàng toàn diện, hướng đến các hộ kinh doanh nhỏ và những nhà bán hàng đang phát triển trên môi trường trực tuyến.

Theo đó, nhà bán hàng có thể mở gian hàng miễn phí, quản lý sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, vận chuyển và đối soát trực tiếp ngay trên ứng dụng. Hệ thống được thiết kế để đơn giản hóa quy trình vận hành và hỗ trợ người mới tham gia thương mại điện tử dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, Muamau cung cấp các công cụ marketing, hợp tác cùng KOL/KOC và triển khai các chương trình khuyến mãi theo mùa.

Đại diện nền tảng cho biết mục tiêu dài hạn của Muamau là xây dựng hệ sinh thái bán hàng xuyên biên giới và mở rộng cơ hội cho nhà bán hàng Việt Nam.