PVN muốn đưa Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 vào vận hành năm 2027

Theo báo cáo của Ban QLDA Long Phú 1, ban đã hoàn thành phát hành hồ sơ mời thầu và đàm phán trực tiếp cho 27/36 gói thầu. Tiến độ lựa chọn một số gói thầu cơ bản đã hoàn thành.

Hiện Ban QLDA tập trung đặc biệt vào gói mua sắm STG - đường găng của dự án. Các gói thầu đã mở thầu nhìn chung đáp ứng yêu cầu quản trị theo kế hoạch được phê duyệt.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kiểm tra tình hình thi công trên công trường, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của dự án (Ảnh: PVN).

Tính đến nay, 7 gói thầu đã được ký kết (1 tư vấn, 6 thi công/hỗn hợp) và đang triển khai trên công trường với khoảng 500 lao động trực tiếp. Các nhà thầu bám sát tiến độ hợp đồng. Ban QLDA tổ chức họp định kỳ hằng tuần, hằng tháng để theo dõi, đôn đốc và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc.

Trên công trường, tiến độ thi công lắp đặt lò hơi đạt 20,7%, vượt 3,41% kế hoạch; tập trung lắp đặt giàn ống Economizer cho cả hai lò hơi và hoàn thiện sàn thao tác lò hơi số 2.

Ban QLDA phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) xử lý nhanh các vấn đề thiết kế, vật tư nhằm giữ nhịp tiến độ.

Hiện tại, tiến độ thi công lắp đặt lò hơi đạt 20,7%, vượt 3,41% kế hoạch (Ảnh: PVN).

Ông Hà Đình Niên - Trưởng Ban QLDA Long Phú 1 - cho biết nếu không phát sinh biến động lớn về giá trị các gói thầu, dự kiến dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng mục tiêu quản trị đã đề ra.

Ban QLDA cũng kiến nghị tập đoàn tiếp tục hỗ trợ, đặc biệt trong làm việc với lãnh đạo GE để đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư thiết bị từ đầu năm 2026.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo PTSC, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) đã báo cáo tình hình triển khai các gói thầu, đồng thời đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ. Các nhà thầu khẳng định quyết tâm tháo gỡ khó khăn, triển khai dự án hiệu quả, hoàn thành đúng kế hoạch.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), ông Lê Mạnh Hùng, yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, hành động quyết liệt hơn để đảm bảo mục tiêu. Mốc tiến độ được nhấn mạnh là quý II/2027 vận hành Tổ máy số 1, quý III/2027 vận hành Tổ máy số 2.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đề nghị Ban QLDA Long Phú 1 quán triệt mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2027 (Ảnh: PVN).

Trong thời gian tới, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai dự án hoàn thành đúng tiến độ, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam đề nghị Ban QLDA Long Phú 1 quán triệt mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2027; rà soát, chấn chỉnh công tác quản trị, quản lý dự án để kiểm soát rủi ro; xác định danh mục các rủi ro để tập trung giải quyết dứt điểm.

Ông Hùng cũng yêu cầu đơn vị này chủ động xử lý các vấn đề then chốt để bảo vệ đường găng dự án; rà soát công tác quản lý các gói thầu đã ký, rút kinh nghiệm để triển khai các gói thầu tiếp theo; tiến độ đấu thầu, lựa chọn nhà thầu phải cân đối với tiến độ điều chỉnh; tăng cường kiểm soát công tác an toàn, sức khỏe, môi trường...

Đối với PTSC và PETROCONs, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam yêu cầu phối hợp chặt chẽ cùng Ban QLDA để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ tổng thể.

Ông Hà Đình Niên thay mặt Ban QLDA cam kết quyết liệt triển khai để hoàn thành dự án đúng mục tiêu đề ra.