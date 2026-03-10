PVN kiến nghị dừng xuất khẩu dầu thô để đảm bảo tiêu dùng trong nước

Trước diễn biến phức tạp của tình hình Trung Đông, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) kiến nghị Chính phủ xem xét các biện pháp mạnh hơn trong điều hành nguồn dầu thô, bao gồm dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước.

Phía doanh nghiệp cho biết đã rà soát toàn bộ nguồn nguyên liệu đầu vào, bao gồm dầu thô và các sản phẩm trung gian tồn kho từ cả nguồn trong nước và nhập khẩu, để xây dựng kế hoạch vận hành ổn định cho các nhà máy lọc dầu trong các tháng tới.

Cụ thể, tập đoàn đã làm việc với các đối tác quốc tế để bổ sung nguồn dầu thô, hỗ trợ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) ký thêm các hợp đồng mua dầu mới nhằm duy trì sản xuất. Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đang vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất trên 100% công suất, sẽ có nguồn cung xăng dầu cho thị trường.

Đối với lĩnh vực khí, hiện Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) đang cấp tối đa khí nội địa cho các nhà máy điện, với sản lượng khoảng 9 triệu m3/ngày, cơ bản đáp ứng nhu cầu.

Dự án dầu khí ngoài khơi (Ảnh: PVN).

Hiện, sự cố tại eo biển Hormuz chưa ảnh hưởng đến Việt Nam. Tuy nhiên, giá LNG trên thị trường quốc tế hiện đã tăng. Vì vậy để đảm bảo nguồn cung LPG, Petrovietnam đang tích cực chuẩn bị các phương án dưới sự hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành để sớm tiếp cận các nguồn cung mới.

Song song với đó, tập đoàn này đã thiết lập cơ chế điều hành và trao đổi thông tin theo thời gian thực giữa các đơn vị thành viên nhằm kịp thời cập nhật diễn biến thị trường và xử lý các tình huống phát sinh.

Với các giải pháp, tập đoàn này cho hay cơ bản vẫn đảm bảo nguồn cung xăng dầu và năng lượng cho thị trường nội địa, hạn chế tối đa tác động từ biến động địa chính trị và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đối với thị trường năng lượng trong nước.