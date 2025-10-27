PVN góp mặt tại Hội chợ mùa thu lần thứ nhất

Hội chợ mùa thu 2025, với chủ đề trọng tâm là "Kết nối con người với sản xuất - kinh doanh", được xác định là sự kiện xúc tiến thương mại – văn hóa quy mô quốc gia, thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy mạnh nội lực, kích cầu tiêu dùng và tăng cường hội nhập quốc tế của hàng hóa Việt Nam.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành một đòn bẩy chiến lược, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trung tâm thương mại, đầu tư và giao lưu quốc tế quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Hội chợ diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11, là hội chợ đầu tiên có quy mô quốc gia được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo triển khai. Tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m², gồm 5 phân khu chủ đề, khoảng 3.000 gian hàng; khu văn hóa ẩm thực địa phương, chương trình nhạc hội, văn nghệ, trải nghiệm văn hóa nghệ thuật…

Cùng đó, hội chợ quy tụ sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, các bộ, ngành trung ương và trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Đồng thời, sự kiện thu hút đông đảo các đối tác, bạn bè quốc tế đến trưng bày sản phẩm, giao thương, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Petrovietnam

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) - một trụ cột kinh tế quan trọng của đất nước – cũng góp mặt tại sự kiện này. Petrovietnam tham gia ở gian hàng độc lập phân khu 1 “Công nghiệp, thương mại, dịch vụ - Thu thịnh vượng”, là một trong 5 phân khu chủ đề chính.

Gian hàng của Petrovietnam được thiết kế hiện đại, mang đậm bản sắc thương hiệu và thể hiện rõ vị thế đầu tàu trong ngành công nghiệp - năng lượng quốc gia.

Không gian được đầu tư công phu, sử dụng công nghệ trình chiếu tiên tiến, mô hình tương tác kỹ thuật số nhằm giới thiệu sinh động các lĩnh vực hoạt động trọng yếu của tập đoàn - từ thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí, sản xuất điện, đến dịch vụ thương mại và năng lượng sạch.

Tập đoàn giới thiệu các sản phẩm tại hội chợ (Ảnh: PVN).

Ngoài ra, 4 đơn vị thành viên của tập đoàn cũng tham gia tại gian hàng Petrovietnam gồm Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - đại diện lĩnh vực năng lượng; Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) và Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) - đại diện lĩnh vực công nghiệp; Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) - đại diện lĩnh vực dịch vụ thương mại.

Mô hình giàn khoan trưng bày tại gian hàng (Ảnh: PVN).

Qua đó, các đơn vị cùng tập đoàn giới thiệu các sản phẩm, mô hình và kết quả sản xuất kinh doanh tiêu biểu, thể hiện rõ đóng góp của Petrovietnam trong đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế vì một Việt Nam thịnh vượng, bền vững.

Một số sản phẩm tiêu biểu của Petrovietnam được giới thiệu tại hội chợ (Ảnh: PVN).

Sự hiện diện của Petrovietnam tại Hội chợ mùa thu 2025 không chỉ là dịp để quảng bá hình ảnh, thương hiệu và năng lực của tập đoàn, mà còn là cam kết đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước, góp phần khẳng định vai trò tiên phong của Petrovietnam trong hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế.