Pomina lỗ thêm hơn 837 tỷ đồng dù có thông tin Vingroup "giải cứu"

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Công ty Thép Pomina (mã chứng khoán: POM) tiếp tục ghi nhận doanh thu đi xuống và lỗ đậm. Cụ thể, doanh thu quý giảm 35% về mức hơn 486 tỷ đồng và tiếp tục lỗ gần 326 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu là do sản lượng tiêu thụ trong kỳ giảm, dẫn đến doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty con giảm. Trong khi các chi phí phát sinh, đặc biệt là chi phí cố định và chi phí tài chính, không giảm tương ứng, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh hợp nhất.

Trong kỳ, điểm nhấn đáng chú ý là chi phí quản lý doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận âm hơn 4,3 tỷ đồng, cùng kỳ âm gần 79 tỷ đồng. Công ty cho biết, chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ ghi nhận giá trị âm do thực hiện kết chuyển chi phí khấu hao tài sản cố định phát sinh trong thời gian dừng sản xuất sang khoản mục chi phí khác (chi phí không được trừ).

Việc này nhằm phản ánh đúng bản chất hoạt động trong giai đoạn tạm ngưng, không làm thay đổi tổng chi phí ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất mà chỉ là sự phân loại lại khoản mục chi phí.

Thép Pomina tiếp tục lỗ (Ảnh: POM).

Lũy kế cả năm 2025, công ty đạt 2.180 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 6% so với năm trước và lỗ sau thuế công ty mẹ hơn 837 tỷ đồng. Đây là năm thứ 4 liên tiếp doanh nghiệp thép báo lỗ, nâng lỗ lũy kế lên 3.485 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 624 tỷ đồng.

Pomina hiện có 3 nhà máy luyện phôi và cán thép với tổng công suất khoảng 1,5 triệu tấn thép/năm. Sản phẩm chủ yếu là thép xây dựng như thép thanh, thép cuộn, thép vằn,… Công ty báo lỗ nhiều quý liên tiếp do các nhà máy như Pomina 1 và Pomina 3 từng ngừng hoạt động.

Hiện tại, Pomina đang xúc tiến ký kết với nhà đầu tư chiến lược và các đối tác cung cấp nguyên vật liệu nhằm tăng công suất hoạt động và tái khởi động nhà máy. Một đơn vị thành viên là Pomina Flat Steel (thuộc hệ sinh thái Pomina) đang phát triển sản phẩm thép cán nguội, tôn mạ và thép coated chất lượng cao với kế hoạch mở rộng thị trường và thay đổi cơ cấu cổ đông.

Tuy kết quả kinh doanh không khởi sắc nhưng cổ phiếu POM đã có mức tăng ấn tượng từ mức quanh 2.000 đồng/đơn vị giai đoạn đầu tháng 11/2025 lên 8.100 đồng/đơn vị khi kết phiên ngày 30/1. Hiện tại, cổ phiếu POM đang bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.

Đà tăng mạnh bắt nguồn từ thông tin Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) cho biết sẽ hợp tác và hỗ trợ thép Pomina thông qua khoản vay vốn lưu động trong tối đa 2 năm với lãi suất 0%. Bên cạnh việc cấp vốn, Vingroup cũng ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái như Vinfast, Vinhomes, VinSpeed...