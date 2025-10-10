PNJ tung loạt ưu đãi, giúp phái đẹp tỏa sáng dịp 20/10

Món quà tưởng thưởng xứng đáng cho nỗ lực bản thân

Gần đến ngày 20/10, thị trường quà tặng trở nên sôi động hơn, tập trung vào các sản phẩm mang giá trị tinh thần lâu dài.

Trong xã hội hiện đại, phụ nữ không chỉ là người nhận quà mà còn chủ động lựa chọn những món quà giá trị để tự thưởng cho chính mình nhân dịp đặc biệt này. Đây không chỉ là xu hướng tiêu dùng, mà còn phản ánh sự thay đổi trong nhận thức về giá trị bản thân.

Trang sức, với vẻ đẹp tinh tế và ẩn chứa nhiều ý nghĩa, đã trở thành lựa chọn phổ biến không chỉ để tô điểm diện mạo mà còn là cách để người phụ nữ khẳng định khí chất phái đẹp từ nét riêng của bản thân - những người không ngừng vun dưỡng nội lực, tinh tế trong mỗi chọn lựa và truyền cảm hứng cho người xung quanh.

Chị L.Hương (32 tuổi), quản lý truyền thông tại TPHCM, chia sẻ: “Mỗi người phụ nữ đều có một khí chất riêng - được tạo nên từ chính những trải nghiệm, nỗ lực và cách họ yêu thương chính mình. Với tôi, tự thưởng cho mình một món quà trang sức dịp 20/10 giống như lời khẳng định rằng: Mình đã làm tốt rồi và mình xứng đáng với điều tốt đẹp ấy”.

Sau những nỗ lực bền bỉ, trang sức là món quà tưởng thưởng xứng đáng, khẳng định khí chất từ nét riêng của người phụ nữ (Ảnh: PNJ).

PNJ tri ân phái đẹp với loạt ưu đãi tôn vinh khí chất riêng

Nhằm đồng hành và tôn vinh những nỗ lực bền bỉ, bản lĩnh của phụ nữ hiện đại, PNJ triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi, kết hợp cùng chuỗi sự kiện trải nghiệm kéo dài từ ngày 3/10 đến 21/10.

Nổi bật là cơ hội sở hữu iPhone 17 Pro Max mỗi ngày. Với mỗi hóa đơn từ 10 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận ngẫu nhiên một chữ cái. Khi thu thập đủ bộ chữ “P-N-V-N”, khách hàng sẽ nhận một chiếc iPhone 17 Pro Max.

Trong dịp này, khách hàng có cơ hội sở hữu Hoa hồng vàng kỷ niệm 24K PNJArt dành cho top 6 khách hàng có tổng giá trị hóa đơn cao nhất theo khu vực và bộ sưu tập trang sức Disney|PNJ dành cho 6 khách hàng có tổng giá trị hóa đơn cao thứ 2 theo khu vực.

Trang sức kim cương PNJ là món quà tưởng thưởng xứng đáng cho người phụ nữ (Ảnh: PNJ).

Thương hiệu cũng đưa ra nhiều món quà ý nghĩa như quà tặng bông tai vàng lên đến 3,5 triệu đồng, ưu đãi mua kim cương rời tặng trang sức vỏ lên đến 250 triệu đồng, ưu đãi lên đến 40% áp dụng cho danh sách sản phẩm chọn lọc, đặc quyền VIP trong 7 này.

PNJ đồng thời tổ chức chuỗi sự kiện “Nét riêng định khí chất” tại 6 địa điểm trên toàn quốc: GO! Ninh Thuận (11-12/10), GO! Bạc Liêu (11-12/10), Aeon Mall Hải Phòng (18-19/10), Aeon Mall Huế (17-18/10), Aeon Mall Bình Dương (18-19/10) và Parc Mall TPHCM (18-19/10). Mỗi không gian đều được đầu tư kỹ lưỡng với các hoạt động tương tác thú vị và thông điệp truyền cảm hứng, giúp phái đẹp tận hưởng trọn vẹn niềm vui được tỏa sáng theo cách riêng.

Tại sự kiện, khách tham quan có thể trải nghiệm các hoạt động trò chơi tương tác, check-in (chụp ảnh) nhận hoa tươi, workshop (thảo luận) làm nến thơm, cùng hàng loạt ưu đãi như 100% nhận quà, cơ hội sở hữu trang sức vàng áp dụng cho khách hàng tham quan, mua sắm theo khung giờ hay ưu đãi đến 50% cho nhiều thiết kế chọn lọc.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các nữ ca sĩ truyền cảm hứng như Bùi Lan Hương, Lâm Bảo Ngọc sẽ mang đến không gian âm nhạc tràn đầy cảm xúc, lan tỏa năng lượng tích cực và tinh thần tự tin yêu thương bản thân.

Trải nghiệm không gian âm nhạc cùng Bùi Lan Hương và Lâm Bảo Ngọc cuối tuần này tại GO! Ninh Thuận và GO! Bạc Liêu vào ngày 12/10 (Ảnh: PNJ).

Lâm Bảo Ngọc sẽ gặp gỡ khán giả cuối tuần này tại GO! Ninh Thuận và GO! Bạc Liêu vào ngày 12/10 (Ảnh: PNJ).

Thông qua chương trình ưu đãi cùng chuỗi sự kiện “Nét riêng định khí chất”, PNJ gửi lời tri ân những người phụ nữ hiện đại vẫn không ngừng khẳng định nội lực, nét riêng của mình.

