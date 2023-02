PNJ công bố doanh thu thuần tháng 1 đạt 4.129 tỷ đồng

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng PNJ (Ảnh: Hoàng Quyên)

Lý giải cho số liệu tài chính tích cực trên, đại diện PNJ cho biết tại hai trong số 3 kênh bán của thương hiệu đều đạt doanh thu tương đương và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, tại kênh bán lẻ, doanh thu bán tháng 1 đạt xấp xỉ năm 2022 (chỉ giảm nhẹ 1,7% so với cùng kỳ) trong khi toàn hệ thống cửa hàng chỉ hoạt động trung bình 27 ngày so với 31 ngày của năm 2022 (giảm 13%) vì nghỉ Tết Nguyên đán.

Trong khi đó, doanh thu từ vàng 24K lại tăng mạnh 96,9% do nhu cầu mua sắm ngày Thần Tài của khách hàng. Báo cáo của PNJ cho thấy công ty đã thiết lập kỷ lục mới về doanh số và số lượng sản phẩm bán ra trong dịp này.

Công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2023 của PNJ (Ảnh: PNJ).

Tại chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp, kết quả tháng 1 đạt 18,2% so với mức 18,7% cùng kỳ do sự thay đổi cơ cấu bán hàng trong dịp Thần Tài. Tổng chi phí hoạt động tăng 21% so với cùng kỳ, tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp tăng từ mức 45,5% của tháng 1/2022 lên mức 47,5% vào tháng 1/2023 do tính chu kỳ các chi phí dịp Tết và nền giá cao hơn do lạm phát.

Xét về hoạt động bán hàng, PNJ đã khởi động nhiều chương trình nhằm thu hút các đối tượng khách hàng mục tiêu như chương trình Thần Tài cùng "Thử thách Lắc Tài Lộc''. Với mỗi lượt tham gia lắc tài lộc, khách hàng đã đóng góp 5.000 đồng vào các hoạt động thiện nguyện để cùng PNJ lan tỏa giá trị nhân văn, hỗ trợ cuộc sống của nhiều mảnh đời khó khăn trong xã hội.

Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường cho năm mới, PNJ Gold cũng đã cho ra mắt bộ sưu tập Thần Tài 2023 với đa dạng thiết kế, các dòng sản phẩm vàng đáp ứng nhu cầu của đa dạng tệp khách hàng.

Tính đến cuối tháng 1/2023, hệ thống PNJ có 365 cửa hàng tại 55/63 tỉnh thành, gồm 344 cửa hàng PNJ Gold, 7 PNJ Silver, 3 CAO Fine Jewellery, 5 Style by PNJ, 3 PNJ Watch và 3 PNJ Art.

Không dừng lại ở đó, trong tháng đầu năm, PNJ cũng được UBND TPHCM vinh danh "Thương hiệu Vàng" và chương trình Siêu thị mini Tết 0 đồng cũng đạt danh hiệu "Doanh nghiệp tiên phong vì cộng đồng" tại gala "Ngôi sao của năm 2022".

Chương trình siêu thị Mini Tết 0 đồng giúp đỡ những người dân khó khăn (Ảnh: Hoàng Quyên).

Siêu thị Mini Tết 0 đồng 2023 do PNJ tiên phong khởi xướng đã giúp hơn 20.000 hộ gia đình khó khăn trên khắp cả nước. Tổng chi phí vận động, đóng góp lên đến 9,5 tỷ đồng.