"Phù thuỷ" Jack Ma chính thức nhập cuộc tiền số, cuộc chơi sắp đổi chiều?

Tập đoàn Tài chính Yunfeng Financial Group Limited - công ty niêm yết tại Hong Kong do tỷ phú Jack Ma đồng sáng lập - đã chính thức tham gia cuộc chơi tiền số.

Yunfeng Financial xác nhận đã mua vào 10.000 Ethereum (ETH), trị giá khoảng 44 triệu USD, sử dụng từ nguồn tiền mặt dự trữ. Động thái này là một phần trong chiến lược mở rộng sang các lĩnh vực tiền kỹ thuật số của công ty.

“Công ty tin rằng việc đưa ETH vào danh mục tài sản dự trữ chiến lược là phù hợp với định hướng tiên phong mở rộng của tập đoàn”, phía công ty thông báo.

Khoản mua ETH của Yunfeng sẽ được hạch toán như một tài sản đầu tư trên bảng cân đối kế toán. Công ty cũng hé lộ khả năng ứng dụng ETH trong hoạt động bảo hiểm và các sản phẩm tài chính phi tập trung (DeFi). Các chuyên gia nhận định rằng đây không chỉ là bước đi tài chính mà còn là một canh bạc công nghệ.

Tỷ phú Jack Ma (Ảnh: Reuters).

Với các nhà đầu tư ETH, sự tham gia của các tổ chức tài chính lớn là “chất xúc tác” thường xuất hiện trước những đợt tăng giá mạnh. ETH hiện giao dịch quanh mức 4.360 USD, tăng nhẹ 0,85% trong 24 giờ qua.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Joseph Lubin, nhà đồng sáng lập ETH, cho rằng phố Wall đang trả tiền cho một hệ thống hạ tầng rời rạc và ETH sẽ loại bỏ phần lớn sự phân mảnh này. “Các tập đoàn tài chính lớn như JPMorgan sẽ sớm phải tham gia hạ tầng phi tập trung”, ông Lubin nhấn mạnh.

Đáng chú ý, ông Lubin cũng dự báo giá ETH có thể tăng 100 lần so với hiện tại, thậm chí hơn. “ETH sẽ vượt qua cơ sở tiền tệ của bitcoin”, ông Lubin dự đoán.

ETH cũng là tâm điểm chú ý của giới đầu tư tiền số thời gian gần đây. Từ đầu tháng 4 đến nay, ETH đã tăng gấp 3 lần. Trong bối cảnh đó, nhiều tập đoàn tài chính lớn có xu hướng chuyển từ nắm giữ bitcoin sang ETH.