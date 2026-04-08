Phố Wall "quay xe", cảnh báo Fed không giảm lãi suất năm 2026

Nếu doanh nghiệp hay nhà đầu tư đang đặt cược vào chu kỳ giảm lãi suất trong năm nay, thông điệp mới từ các định chế tài chính lớn có thể khiến mọi kế hoạch phải “phanh gấp”.

Cú "quay xe" của giới tinh hoa

Theo Yahoo Finance, ông Michael Feroli - Giám đốc kinh tế phụ trách thị trường Mỹ tại JPMorgan - đưa ra dự báo trái ngược số đông: Fed có thể không cắt giảm lãi suất trong suốt năm 2026.

Trái với kỳ vọng nới lỏng, các "ông lớn" Phố Wall đồng loạt phát đi cảnh báo đỏ: Fed có thể "quay xe" tăng lãi suất

Đáng chú ý, kịch bản xa hơn còn đáng lo ngại hơn: Một đợt tăng 25 điểm cơ bản vào quý III/2027. Nếu xảy ra, lãi suất quỹ liên bang có thể quay lại vùng khoảng 4%, cao hơn đáng kể so với mặt bằng hiện tại.

Nhận định này lập tức biến JPMorgan thành tiếng nói "diều hâu" nhất phố Wall, đi ngược lại hoàn toàn với đám đông.

Lý giải cho góc nhìn này, ông Feroli chỉ ra nền kinh tế Mỹ vẫn quá "khỏe". Với tỷ lệ thất nghiệp neo ở mức 4,4%, thị trường lao động chưa đủ suy yếu để Fed phải nới lỏng. Lạm phát dù là bài toán dai dẳng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát nếu cơ quan này giữ được sự kiên nhẫn.

Sự thận trọng không chỉ dừng lại ở JPMorgan. Citigroup vừa chính thức "đầu hàng" kịch bản cũ, lùi dự báo hạ lãi suất (tổng cộng 75 điểm cơ bản) sang các tháng 9, 10 và 12, thay vì bắt đầu từ tháng 6. Nguyên nhân trực tiếp đến từ số liệu việc làm tháng 3 tăng vọt, cộng hưởng với thời tiết ấm lên và cuộc đình công ngành y tế kết thúc.

Hàng loạt "cá mập" khác cũng âm thầm thay đổi chiến thuật. Goldman Sachs hiện chỉ kỳ vọng 2 lần giảm vào tháng 6 và tháng 9. Barclays và Morgan Stanley dời mốc dự báo sang giữa năm. Khốc liệt nhất, công cụ FedWatch của CME cho thấy xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 giờ chỉ còn 27,5%.

Biến số giá dầu và lạm phát

Một trong những yếu tố khiến Fed khó xoay trục chính sách là giá năng lượng tăng trở lại, chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị, đặc biệt liên quan đến Iran.

Trả lời phỏng vấn AP, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, đã thẳng thắn cảnh báo về nguy cơ chi phí đi vay tiếp tục đắt đỏ. Dữ liệu từ FactSet dự báo lạm phát có thể nhích lên 3,1%, trong khi Fed Cleveland ước tính con số tháng 4 thậm chí chạm mốc 3,5% - đỉnh cao nhất kể từ năm 2024.

Với người dân và giới kinh doanh, những con số vĩ mô này như một "lưỡi dao" cứa vào túi tiền. Nếu kịch bản lãi suất neo cao kéo dài, chi phí vay mua nhà, tậu ô tô hay quẹt thẻ tín dụng sẽ tiếp tục là gánh nặng.

Đơn cử, lãi suất thế chấp 30 năm hoàn toàn có thể trụ vững trên ngưỡng 6% trong suốt năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc các hộ gia đình phải thắt lưng buộc bụng, còn doanh nghiệp buộc phải "cất tủ" các kế hoạch dùng đòn bẩy tài chính để mở rộng sản xuất.

Dù vậy, bà Hammack vẫn để ngỏ một lối thoát: Nếu giá xăng dầu tăng sốc làm kinh tế đình trệ và đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên cao, Fed sẽ buộc phải can thiệp giảm lãi suất. Cơ quan này đang đi trên một sợi dây thăng bằng mỏng manh, vừa phải chặn đứng bão giá, vừa phải giữ cho "nồi cơm" của người lao động không bị đập vỡ.

"Ghế nóng" Fed và canh bạc chính sách

Bức tranh tiền tệ càng thêm rối ren khi đan xen yếu tố chính trị thượng tầng. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ khép lại vào tháng 5. Tổng thống Donald Trump - người luôn hối thúc ép lãi suất từ 3,6% xuống đáy 1% - đã đề cử ông Kevin Warsh làm người kế nhiệm.

Thị trường thường kỳ vọng một "thuyền trưởng" mới sẽ mang theo làn gió nới lỏng. Dù vậy, giới phân tích cho rằng kỳ vọng về một cú xoay trục nhanh là không thực tế.

Chuyên gia Michael Feroli nhấn mạnh, dù tân Chủ tịch có tư tưởng "bồ câu" (mềm mỏng) đến đâu, những cú bẻ lái chính sách đột ngột là bất khả thi. Mọi quyết định đều phải vượt qua ải đồng thuận của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).

Nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5 tới (Ảnh: MW).

Cuộc họp Fed cuối tháng 4 được dự báo không có thay đổi về lãi suất. Nhưng điều thị trường quan tâm nhất lúc này không còn là “có giảm hay không”, mà là “lãi suất sẽ bị giữ ở mức cao trong bao lâu”.

Trong bối cảnh giá năng lượng còn nhiều biến động và lạm phát chưa được kiểm soát hoàn toàn, Fed hiểu rõ mỗi quyết định đều tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

“Chúng tôi biết chi phí này đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong thu nhập của các hộ gia đình. Vì vậy, việc theo dõi sát diễn biến là cực kỳ quan trọng”, bà Beth Hammack chia sẻ.

Kịch bản “lãi suất giảm sớm” đang dần mất chỗ đứng. Thay vào đó, thị trường phải làm quen với một thực tế mới: lãi suất cao kéo dài và chưa loại trừ khả năng tăng trở lại.

Với nhà đầu tư và doanh nghiệp, đây không chỉ là thay đổi về chính sách, mà là một cuộc chơi hoàn toàn khác