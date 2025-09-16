Phó Thủ tướng yêu cầu ban hành thông tư quản lý vàng ngay trong tháng 9

Chiều 16/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các bộ, ngành về điều hành chính sách tiền tệ, quản lý thị trường vàng 9 tháng đầu năm và định hướng thời gian tới.

Mở ngay trang thông tin giá vàng, nghiên cứu lập sàn vàng

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu phải điều hành chính sách tiền tệ khoa học, hợp lý, linh hoạt; kiểm soát hợp lý tiền gửi và tiền vay; cố gắng điều hành để giữ mặt bằng lãi suất tiền vay như hiện nay... Qua đó, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ dòng tiền của các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng cho vay bất động sản với tỷ lệ lớn.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị NHNN tập trung thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu sở hữu chéo; sử dụng vốn vay ngắn hạn cho vay dài hạn vượt quá quy định.

Đối với hoạt động quản lý thị trường vàng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các cơ quan chức năng tập trung chống buôn lậu đối với mặt hàng vàng, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu vàng lậu; tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh vàng theo đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị NHNN mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng để minh bạch giá vàng; nghiên cứu để thành lập sàn vàng và trong tháng 9 phải ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 232.

Đối với Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động vay margin (vay ký quỹ); kiểm soát chặt chẽ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; đôn đốc doanh nghiệp thanh toán trái phiếu đến hạn; tăng cường quản lý hóa đơn mua bán vàng; nghiên cứu vấn đề thuế đối với hoạt động mua bán vàng, chống đầu cơ vàng…

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư, tăng niềm tin cho nhà đầu tư; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhập khẩu; thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán dựa trên nền tảng bền vững của nền kinh tế…

Cận cảnh vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

NHNN tăng cường thanh tra doanh nghiệp vàng

Theo báo cáo của NHNN tại cuộc họp, NHNN chi nhánh một số khu vực đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng, chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ; các quy định về phòng, chống rửa tiền của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn.

Đồng thời, NHNN cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND một số tỉnh, thành phố phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của các doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng… Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định, gây bất ổn thị trường.

NHNN cũng chỉ đạo cơ quan Công an, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố cử nhân sự tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đột xuất sẽ được NHNN chi nhánh khu vực triển khai trong thời gian tới…

Trong thời gian tới, NHNN sẽ khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232. Trong đó hướng dẫn cụ thể hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại để thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng, đảm bảo các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nhanh chóng tham gia thị trường vàng.

Đồng thời, NHNN cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đồng bộ khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vàng trong nước.

Về thanh tra, kiểm tra, NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trên địa bàn nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, không để giá vàng ảnh hưởng đến ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định vĩ mô.