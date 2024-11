Phó Thủ tướng: Sẽ xử lý tiếp 2 ngân hàng 0 đồng trong tương lai

Sẽ xử lý tiếp 2 ngân hàng 0 đồng

"Chia lửa" với Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tại phiên chất vấn chiều 11/11, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá chính sách tiền tệ, tài khóa vừa qua đã được điều hành hiệu quả, hợp lý.

Trong đó, chính sách tiền tệ đã giữ được tỷ giá ngoại tệ, xử lý được 2 ngân hàng 0 đồng. "Chúng ta chuẩn bị xử lý tiếp ngân hàng 0 đồng nữa, ổn định hệ thống và phục hồi cho nền kinh tế rất tốt", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhờ đó, năm nay GDP ước đạt gần 7%, CPI khoảng 3,88%. Thu ngân sách đã đạt 99,4% so với dự toán Quốc hội giao và 17,78% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, thu ngân sách tăng 255.216 tỷ đồng so với năm trước, tức là năm nay có thể vượt năm ngoái 300.000 tỷ đồng. Số này dùng để đầu tư hạ tầng cơ sở như đường cao tốc và các công trình khác.

Hệ thống ngân hàng có 4 nhà băng được đưa vào diện bắt buộc mua lại 0 đồng, gồm Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam (CBBank), Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) và Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank), Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).

Ngày 17/10, Ngân hàng Nhà nước tổ chức lễ công bố Quyết định chuyển giao bắt buộc CBBank cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và OceanBank cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Sau khi được chuyển giao bắt buộc, CBBank và OceanBank sẽ là các ngân hàng thương mại TNHH một thành viên do Vietcombank và MB sở hữu 100% vốn điều lệ. Còn 2 ngân hàng khác là GPBank và DongA Bank dự kiến sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án và chuyển giao trong tương lai.

Lễ công bố Quyết định chuyển giao bắt buộc (Ảnh: VGP).

Chỉ xử lý khi phát hiện là vàng lậu, nếu không chứng minh được thì không được xử lý

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế phát hành 5 văn bản hướng dẫn kê khai, nộp thuế. Do vậy, lãnh đạo Chính phủ nhận định rằng việc quản lý hóa đơn của doanh nghiệp, cửa hàng vàng hiện nay không có khó khăn, vướng mắc.

Tuy nhiên trong thực tế, lực lượng quản lý thị trường phát hiện một số cửa hàng vàng không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu. Phó Thủ tướng khẳng định chỉ xử lý khi phát hiện vàng này là vàng lậu còn nếu không chứng minh được thì không được xử lý.

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng thực tế quản lý thị trường vàng đang có sự thay đổi, nên hiện Ngân hàng Nhà nước triển khai sửa Nghị định 24. Qua đó tạo điều kiện nhập khẩu nguyên liệu vàng sản xuất, ưu đãi thuế trong nước để tạo điều kiện hàng trang sức sản xuất trong nước có thể xuất khẩu.

Về giải pháp, Phó Thủ tướng cho biết nhà chức trách sẽ đẩy mạnh mua bán minh bạch, áp dụng công nghệ quản lý các công ty, cửa hàng vàng và chống buôn lậu vàng và thúc đẩy sản xuất kinh doanh và thị trường vốn phát triển.

"Vàng không còn là thước đo tiền tệ tuy nhiên vẫn là kim loại quý, nơi trú ẩn của đồng tiền nhàn rỗi, nên chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ lĩnh vực này", Phó Thủ tướng nói.