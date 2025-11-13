Phó Thủ tướng ra tối hậu thư thúc tiến độ cao tốc, sân bay, đường vành đai

Văn bản này được xem là một "tối hậu thư", đặt ra các mốc thời gian cụ thể và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải có hành động tức thì để tháo gỡ rào cản lớn nhất đang làm chậm các siêu dự án, đó là giải phóng mặt bằng.

Văn bản đã chỉ rõ các mốc thời gian nghiêm ngặt cho từng dự án. Đáng chú ý, các dự án thành phần còn lại của cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2025 phải hoàn thành vào cuối năm 2025. Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (dự án thành phần 2 và 3) phải về đích vào tháng 12 năm nay.

Hai tuyến vành đai huyết mạch là Vành đai 3 TPHCM và Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội cũng được yêu cầu cơ bản hoàn thành lần lượt vào năm 2025 và 2026, đưa vào khai thác toàn tuyến năm 2026 và 2027.

Đây là những cam kết mạnh mẽ, tạo ra áp lực rất lớn nhưng cũng là tín hiệu tích cực cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, tạo động lực cho phát triển kinh tế và thị trường bất động sản.

Sân bay Long Thành đang được gấp rút xây dựng (Ảnh minh họa: DT).

Điểm nghẽn lớn nhất được chỉ ra trong văn bản chính là công tác giải phóng mặt bằng. Phụ lục kèm theo văn bản đã liệt kê chi tiết các vướng mắc tại nhiều dự án.

Dự án Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội, dù đã giải phóng mặt bằng được 98,53%, nhưng đang gặp phải tình trạng "xôi đỗ", chủ yếu ở khu vực đất ở, khiến việc thi công không thể đồng bộ. Tương tự, dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 vẫn còn vướng mắc tại 2 trạm dừng nghỉ và các hạng mục giám sát giao thông tại Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.

Nghiêm trọng hơn là các vướng mắc liên quan đến di dời hạ tầng kỹ thuật. Hàng loạt đường điện cao thế 220kV và 500kV vẫn chưa được di dời tại các dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu, và Vành đai 3 TPHCM.

Chỉ đạo của Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố phải "quyết liệt chỉ đạo", tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc này để bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.