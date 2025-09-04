Bộ Chính trị: Khuyến khích phát triển điện từ rác thải, sinh khối, khí dư

Theo Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045, mục tiêu đến năm 2030, tổng công suất điện đạt 183-236GW, sản lượng 560-624 tỷ kWh; năng lượng tái tạo chiếm 25-30% tổng cung năng lượng sơ cấp.

Bộ Chính trị yêu cầu ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy năng lượng tái tạo, triển khai thị trường chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC); ưu tiên điện gió, điện mặt trời và nghiên cứu khai thác địa nhiệt, sóng biển, thủy triều, hải lưu. Đồng thời, thử nghiệm sản xuất, sử dụng hydrogen, amoniac, gắn với điện gió ngoài khơi, điện mặt trời.

Đối với điện gió, điện mặt trời, Bộ Chính trị yêu cầu phát triển phù hợp an toàn hệ thống, giá thành hợp lý, khuyến khích điện mặt trời mái nhà, tự sản xuất - tự tiêu thụ. Nhà nước giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp lớn, uy tín đầu tư điện gió ngoài khơi quy mô lớn gắn với bảo đảm quốc phòng.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu khai thác tối đa nguồn điện đồng phát từ sinh khối; thúc đẩy phát triển điện từ xử lý rác thải đô thị, chất thải rắn và sinh khối; khuyến khích phát điện từ việc thu hồi khí dư, nhiệt dư, nước dư tại các nhà máy. Các loại hình nguồn điện này được phép phát triển mà không bị giới hạn bởi quy mô quy hoạch.

Nhà máy Điện rác Sóc Sơn (Hà Nội) là nhà máy đốt rác phát điện lớn nhất Việt Nam (Ảnh: Quân Đỗ).

Đối với điện hạt nhân, Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, đưa vào vận hành giai đoạn 2030-2035. Đồng thời xây dựng chương trình phát triển điện hạt nhân quy mô linh hoạt, lò phản ứng module nhỏ, đầu tư nghiên cứu công nghệ tiên tiến, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Nghị quyết 70 cũng xác định lộ trình giảm dần sử dụng nhiên liệu hóa thạch, chuyển đổi nhiệt điện than sang khí tự nhiên, sinh khối, hydrogen, amoniac. Đồng thời, xây dựng cơ chế đột phá huy động vốn xã hội, áp dụng tín dụng ưu đãi, bảo lãnh Chính phủ cho dự án năng lượng quan trọng; phát triển thị trường trái phiếu xanh, tín dụng xanh, tận dụng nguồn vốn ODA, JETP.

Bộ Chính trị khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia hạ tầng lưu trữ năng lượng (pin tích trữ, kho LNG, kho xăng dầu trên bờ và trên biển) và yêu cầu đổi mới cơ chế giá truyền tải điện để thu hút mạnh mẽ khu vực tư nhân đầu tư lưới điện.