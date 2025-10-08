Bộ Công Thương: Vụ tố cáo Chu Thanh Huyền phức tạp

Tại họp báo quý III của Bộ Công Thương chiều 8/10, phóng viên báo Dân trí đặt câu hỏi tới cơ quan này về tiến độ, kết quả xử lý đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền về việc bán hàng không có hóa đơn chứng từ, có dấu hiệu trốn thuế sau hơn 3 tháng.

"Trong dự thảo Luật Thương mại điện tử, Bộ Công Thương có kế hoạch sửa đổi thế nào để tăng cường quản lý hoạt động bán hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, trốn thuế qua hình thức livestream?", phóng viên đặt vấn đề.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) - cho biết nội dung đơn tố cáo này cơ bản là trường hợp người tiêu dùng mua mỹ phẩm online trên tài khoản của bà Chu Thanh Huyền và theo nội dung đơn tố cáo thì người bán không xuất hóa đơn rõ ràng.

"Khi nhận được thông tin, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có hướng dẫn để người làm đơn chuyển về địa phương cụ thể là Chi cục quản lý thị trường Hà Nội và đơn vị này đã có các buổi làm việc trao đổi xác minh nội dung đơn này", ông Tuấn thông tin.

Lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết báo cáo mới nhất từ Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, vụ việc này tương đối phức tạp, có một số dấu hiệu có thể liên quan đến hình sự.

Bộ Công Thương họp báo thường kỳ chiều ngày 8/10 (Ảnh: Thanh Thương).

"Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có trao đổi, hướng dẫn để các đối tượng chuyển đơn đến cơ quan chức năng để xử lý. Đây là một trong hàng nghìn vụ việc được lực lượng quản lý thị trường địa phương phối hợp xử lý trong 9 tháng vừa qua", ông nhấn mạnh.

Liên quan đến quản lý hoạt động bán hàng lậu, hàng giả, hàng nhái qua livestream, bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho biết thời gian qua, Bộ Công Thương đã tập trung triển khai 4 nhóm giải pháp.

"Thứ nhất, phối hợp gỡ bỏ hơn 44.000 sản phẩm vi phạm của hơn 2.000 gian hàng, chủ yếu thuộc nhóm hàng gia dụng và thời trang. Đồng thời, phối hợp với cơ quan công an và quản lý thị trường để xử lý 120 website vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực giám sát và phát hiện vi phạm trên môi trường trực tuyến...", bà chia sẻ.

Bà Huyền nhấn mạnh, gian lận thương mại trong thương mại điện tử đang là vấn đề nóng, được đưa vào dự thảo Luật Thương mại điện tử, đã hoàn thiện trong tháng 9 và dự kiến trình Quốc hội thông qua trong tháng 10. Trong đó, quản lý hàng giả, hàng nhái là trọng tâm, với đề xuất định danh người bán qua VeID nhằm tăng cường kiểm soát và truy xuất nguồn gốc...