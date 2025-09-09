Phát hiện kho sản xuất bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp cơ quan liên quan triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 8/9, đoàn kiểm tra phát hiện cở sở sản xuất hộ kinh doanh do ông N.V.L (sinh năm 1978) làm chủ đang sản xuất, kinh doanh số lượng lớn bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhãn hiệu, không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra xác định có 1 dây chuyền máy móc, thiết bị sản xuất băng vệ sinh các loại. Số lượng hàng hóa tại cơ sở lúc này gồm 121.700 miếng băng vệ sinh dạng rời mang nhãn hiệu Diana, 135.000 miếng băng vệ sinh dạng rời mang nhãn hiệu Thạch Thảo.

Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại cơ sở sản xuất (Ảnh: Dms).

Ngoài ra cơ quan chức năng còn phát hiện 67.500 miếng bỉm giấy nhập lậu mang nhãn hiệu NaNu và trên 10.000kg nguyên phụ liệu, thành phần chính để sản xuất băng vệ sinh (túi nylon, màng trong, băng dính, keo dán, cuộn giấy…).

Ông N.V.L khai nhận đặt mua trên thị trường các loại nguyên liệu để sản xuất băng vệ sinh gồm: Giấy, bông, keo dán, băng dính, giấy nylon, trên cuộn nylon đã được in sẵn nhãn hiệu Diana, Thạch Thảo với giá rẻ không có hóa đơn, chứng từ, sau đó sản xuất để đóng gói thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu hộ kinh doanh tạm dừng sản xuất, niêm phong toàn bộ dây chuyền máy móc, thiết bị và tạm giữ toàn bộ số băng vệ sinh nhãn hiệu Diana, nhãn hiệu Thạch Thảo, bỉm giấy nhãn hiệu NaNu, nguyên phụ liệu để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.