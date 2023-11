Phát Đạt muốn vay 3.200 tỷ đồng làm 2 dự án ở Bình Dương

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) thông qua chủ trương cho 2 công ty con vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - chi nhánh Sài Gòn. Tổng hạn mức cho vay tối đa là 3.200 tỷ đồng.

Hai công ty con là Công ty cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên Long, Công ty cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Hòa Phú. Việc vay vốn nhằm tài trợ chi phí để triển khai 2 dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2 tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương do 2 công ty Thiên Long và Hòa Phú làm chủ đầu tư.

Hạn mức tín dụng 3.200 tỷ đồng dự kiến được dùng để thanh toán bù đắp chi phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thanh toán chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất; và thanh toán chi phí đầu tư xây dựng.

Đồng thời, phía ngân hàng cho vay sẽ bảo lãnh tối đa gần 2.200 tỷ đồng cho các nghĩa vụ ký quỹ thực hiện dự án và trong hoạt động bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Tài sản đảm bảo của khoản vay bao gồm toàn bộ cổ phần của Phát Đạt đang sở hữu tại 2 công ty con trên, các quyền sử dụng đất thuộc hai dự án trên; cùng với đó là tài sản của bên thứ 3.

Phối cảnh dự án Thuận An 1 (Ảnh: PDR).

Năm nay, Phát Đạt đã tập trung tái cơ cấu danh mục đầu tư, hướng trọng tâm vào dự án tại những thị trường tiềm năng. Trong đó, Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2 là dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 10.800 tỷ đồng, dự kiến giới thiệu ra thị trường vào quý I/2024.

Trong đó, Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 có diện tích khoảng 1,8ha còn Thuận An 2 có diện tích hơn 2,6ha, đều đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Tổng sản phẩm dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 6.000 căn hộ.

Trong 9 tháng, Phát Đạt đã thu xếp, trả được 1.075 tỷ đồng nợ vay tài chính, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Tại ngày 30/9, tổng nợ vay tài chính là 3.365 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 0,39 lần.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/9 là 1.150 tỷ đồng.