Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Những động lực phát triển

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp và tổ chức tài chính cùng thảo luận về các động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới.

Sự kiện quy tụ nhiều diễn giả, doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia (Ảnh: Mạnh Quân).

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam, cho biết đây là năm thứ ba liên tiếp báo Dân trí tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam. Diễn đàn đã từng bước phát triển cùng cộng đồng doanh nghiệp và gắn chặt với các định hướng phát triển lớn của đất nước.

Lý giải việc lựa chọn chủ đề “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới - Hành động mới”, nhà báo Phạm Tuấn Anh cho rằng đây là yêu cầu mang tính thời sự, bám sát các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn phát triển mới.

“Tăng trưởng 2 con số không còn là khát vọng mang tính tham chiếu, mà đã trở thành cam kết chính trị ở mức cao nhất”, nhà báo Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh chia sẻ xu thế phát triển bền vững đang đặt ra những yêu cầu mới về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh (Ảnh: Mạnh Quân).

Doanh nghiệp tìm lời giải từ công nghệ, tài chính xanh và chuyển đổi số

Ngay sau phiên khai mạc, hội thảo bước vào phiên tham luận thứ nhất.

Mở đầu phần tham luận, TS Lê Duy Bình - Giám đốc Economica Việt Nam - cho rằng ESG đang trở thành yếu tố cốt lõi của nền kinh tế trong bối cảnh Việt Nam hướng tới tăng trưởng GDP 2 con số nhiều năm liên tiếp.

TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ông, Chính phủ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này khi vừa là cơ quan kiến tạo chính sách, vừa là “người tiêu dùng lớn nhất” của nền kinh tế thông qua đầu tư công và mua sắm công. Với quy mô vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 8,22 triệu tỷ đồng, Nhà nước có thể tác động mạnh tới hành vi doanh nghiệp theo hướng xanh và có trách nhiệm hơn.

Ông Bình cũng nhấn mạnh tiêu dùng xanh đang nổi lên như một động lực tăng trưởng mới. Khi phần lớn người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi trả cao hơn cho các sản phẩm xanh, doanh nghiệp sẽ buộc phải thay đổi mô hình sản xuất để thích ứng với các yêu cầu ESG ngày càng cao.

Bên cạnh đó, ESG còn mở ra cơ hội huy động vốn xanh, thu hút FDI chất lượng cao và thúc đẩy hình thành các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số và đổi mới sáng tạo.

Từ góc nhìn năng lượng, ông Phạm Tuấn Anh, Thành viên HĐTV Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), cho rằng những biến động địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là xung đột Trung Đông, đang tác động mạnh tới an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Ông Phạm Tuấn Anh, Thành viên HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Petrovietnam đang phải đối mặt với nhiều áp lực như biến động giá dầu, rủi ro gián đoạn nguồn cung LNG, chi phí vận tải và bảo hiểm tăng cao. Trước bối cảnh đó, doanh nghiệp tập trung xây dựng các kịch bản ứng phó, đa dạng hóa nguồn cung, tối ưu tồn kho và đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao năng lực quản trị rủi ro.

Petrovietnam cũng thúc đẩy phát triển LNG, điện gió ngoài khơi, hydrogen và các mô hình năng lượng mới nhằm nâng cao tính tự chủ của hệ thống năng lượng quốc gia.

Bà Vũ Thị Mùi, Phó trưởng Phòng Chính sách sản phẩm bán buôn, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bà Vũ Thị Mùi, Phó trưởng Phòng Chính sách sản phẩm bán buôn, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết ngân hàng đang xây dựng hệ sinh thái giải pháp tài chính tổng thể để đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển bền vững.

Theo bà Vũ Thị Mùi, ngoài cấp tín dụng, Vietcombank còn hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các giải pháp quản lý dòng tiền, tài trợ thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng, ngoại hối và kết nối đối tác kinh doanh.

Ông Lê Hùng Cường, Tổng giám đốc FPT Digital, Tập đoàn FPT (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, ông Lê Hùng Cường, Tổng giám đốc FPT Digital, Tập đoàn FPT nhấn mạnh AI, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng nhất trong giai đoạn tới.

Đại diện FPT Digital cũng cho rằng doanh nghiệp không nên nhìn công nghệ chỉ dưới góc độ tối ưu chi phí mà cần xem đây là công cụ mở rộng thị trường, nâng cao năng suất và tạo ra các mô hình kinh doanh mới.

Ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp HDBank (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng chia sẻ về vai trò của khu vực tài chính trong thúc đẩy tăng trưởng xanh, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TPHCM (HDBank) cho biết toàn bộ khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng đều được đánh giá theo các tiêu chí ESG.

Theo ông, ngân hàng hiện không chỉ đóng vai trò cấp vốn mà còn trở thành đơn vị tư vấn cho doanh nghiệp, đặc biệt với các doanh nghiệp xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG ngày càng trở thành “giấy thông hành” bắt buộc của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tìm “công thức” cho tăng trưởng nhanh nhưng bền vững

Kết thúc phần tham luận, hội thảo của báo Dân trí bước vào phiên thảo luận với nội dung chính về những cơ hội, thách thức cũng như động lực cho việc hiện thức hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Nhiều kiến nghị, giải pháp cũng được các diễn giả, chuyên gia chia sẻ và hiến kế trong phần này, nhằm đóng góp hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn tới.

Các khách mời trong phiên thảo luận tại Hội thảo (Ảnh: Mạnh Quân).

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận gồm:

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

TS Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture, Giám đốc Điều hành Quỹ Vì Tương lai xanh, thuộc Tập đoàn Vingroup.

Ông Lê Hùng Cường - Giám đốc FPT Digital, Tập đoàn FPT.

Ông Phạm Tuấn Anh - Giám đốc Phát triển bền vững, Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam.

Nhiều chuyên gia cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số là thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh.

Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính, đặt câu hỏi cho chuyên gia tại phiên thảo luận (Ảnh: BTC).

Các chuyên gia thống nhất rằng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy cải cách thể chế, đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo điều kiện để doanh nghiệp trở thành trung tâm của quá trình chuyển đổi.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, hội thảo của báo Dân trí không chỉ mở ra diễn đàn trao đổi chính sách mà còn cho thấy quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và giới chuyên gia trong việc tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, hướng tới một nền kinh tế phát triển nhanh nhưng bền vững hơn trong dài hạn.