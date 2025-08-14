Petrovietnam đón đoàn công tác Ban cải cách doanh nghiệp Trung ương Lào

Buổi làm việc giữa Petrovietnam và Ban Cải cách Doanh nghiệp Trung ương Lào diễn ra tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong cải cách, quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước.

Thông qua những chia sẻ về chiến lược phát triển, mô hình kinh doanh và quản trị nguồn nhân lực, hai bên không chỉ tăng cường hiểu biết lẫn nhau mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong nhiều lĩnh vực.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: Petrovietnam).

Tham dự buổi làm việc, về phía đoàn công tác Ban cải cách doanh nghiệp Trung ương Lào có Tiến sĩ Kikeo Chanthaboury, Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng, thường trực Ban cải cách doanh nghiệp; cùng các cán bộ Ban cải cách doanh nghiệp.

Cùng dự buổi làm việc có đại diện Bộ Ngoại giao, đại diện các ban/văn phòng Petrovietnam.

Tại buổi làm việc, ông Trần Quang Dũng nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh chuyến thăm của đoàn công tác Ban cải cách doanh nghiệp Trung ương, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam - Lào có ý nghĩa đặc biệt, mật thiết, gắn bó từ lâu đời.

Ông Trần Quang Dũng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn trao đổi tại buổi làm việc (Ảnh: Petrovietnam).

Ông Trần Quang Dũng cho biết, năm 2025, Petrovietnam sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập, đánh dấu cột mốc trong quá trình xây dựng và phát triển. Trong suốt nửa thế kỷ qua, các thế hệ người lao động Petrovietnam đã nỗ lực xây dựng một ngành công nghiệp dầu khí mạnh, hoàn chỉnh và đồng bộ.

Ông Trần Quang Dũng nhấn mạnh, năm 2025 cũng là năm Petrovietnam có bước chuyển mang tính lịch sử khi Chính phủ quyết định đổi tên từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.

Đây không chỉ là thay đổi định danh mà là cuộc cách mạng trong tư duy, cấu trúc và định vị chiến lược phát triển của Petrovietnam phù hợp với xu hướng toàn cầu. Theo định hướng mới, Petrovietnam xây dựng 3 trụ cột phát triển: năng lượng (cốt lõi), công nghiệp và dịch vụ. Bên cạnh việc khai thác các nguồn năng lượng truyền thống, Petrovietnam cũng đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, sản xuất các sản phẩm xanh - sạch, thân thiện với môi trường.

Ông Trần Quang Dũng cho biết thêm, vừa qua Petrovietnam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, thông qua nghị quyết chiến lược với mục tiêu đến năm 2030 Petrovietnam được xếp vào Top 10 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á và nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Với mối quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa hai nước, Petrovietnam đã thành lập doanh nghiệp hoạt động trên đất nước Lào, nhất là trong lĩnh vực xăng dầu và phân bón. Ông Trần Quang Dũng bày tỏ sự cảm ơn tới các cấp ủy Đảng, chính quyền Trung ương đến các địa phương Lào đã tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động sản xuất kinh doanh của Petrovietnam đạt hiệu quả, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kikeo Chanthaboury, Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng, thường trực Ban cải cách doanh nghiệp Lào (Ảnh: Petrovietnam).

Tiến sĩ Kikeo Chanthaboury, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, thường trực Ban cải cách Doanh nghiệp Lào mong muốn cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của Petrovietnam trong phát triển doanh nghiệp.

Tiến sĩ Kikeo Chanthaboury bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Petrovietnam đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời nhấn mạnh chuyến công tác lần này là dịp quan trọng để tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Lào, đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong cải cách và phát triển doanh nghiệp nhà nước, hướng tới mục tiêu hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

Ông Trần Quang Dũng tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác (Ảnh: Petrovietnam).

Tiến sĩ Kikeo Chanthaboury cho biết, hiện Lào có 173 doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Với mong muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này, Chính phủ Lào đã thành lập Ban Cải cách doanh nghiệp Trung ương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Petrovietnam).

Thực tiễn cho thấy, các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam, nổi bật là Petrovietnam đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế. Thay mặt đoàn công tác Ban Cải cách doanh nghiệp Trung ương Lào, TS Kikeo mong muốn cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của Petrovietnam trong phát triển doanh nghiệp, từ chiến lược quản trị, điều hành cho tới mô hình kinh doanh, để áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế cho các doanh nghiệp tại Lào.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng thảo luận về nhiều nội dung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Bùi Quốc Sơn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Quản trị nguồn nhân lực Petrovietnam (Ảnh: Petrovietnam).

Ông Bùi Quốc Sơn - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Quản trị nguồn nhân lực Petrovietnam chia sẻ với đoàn công tác Ban Cải cách doanh nghiệp Trung ương Lào những bài học, kinh nghiệm về thúc đẩy khoa học đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cùng các giải pháp trong công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực.