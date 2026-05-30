OpenAI mất ngôi startup AI số 1 thế giới vào tay Anthropic

Ngày 28/5, Anthropic - startup trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại San Francisco - thông báo đã huy động thành công 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn Series H. Thương vụ khổng lồ này đã đẩy định giá của công ty lên mức 965 tỷ USD, chính thức soán ngôi OpenAI (định giá gần nhất khoảng 852 tỷ USD) để chiếm vị trí dẫn đầu trong làng startup công nghệ toàn cầu.

Điều đáng chú ý là Anthropic từng bị xem như “kẻ ngoài cuộc” trong cuộc đua AI tạo sinh. Nhưng thay vì cạnh tranh trực diện bằng chatbot đại chúng, công ty này lại chọn hướng đi ít ồn ào hơn là AI phục vụ lập trình và tự động hóa công việc kỹ thuật. Chính lựa chọn đó đang giúp Anthropic tăng tốc mạnh nhất tại thung lũng Silicon.

AI viết code trở thành “mỏ vàng” mới của ngành công nghệ

Động lực tăng trưởng lớn nhất của Anthropic hiện đến từ Claude Code và mô hình Claude Opus 4.8 vừa ra mắt. Đây là các công cụ AI có khả năng viết phần mềm, xử lý tác vụ lập trình và hỗ trợ kỹ sư công nghệ bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Theo công ty, doanh thu ước tính hàng năm dựa trên hiệu suất hiện tại đã vượt 47 tỷ USD trong tháng này, tăng mạnh so với khoảng 30 tỷ USD hồi đầu năm. Chỉ vài tháng trước, Anthropic còn được định giá khoảng 380 tỷ USD, đồng nghĩa giá trị doanh nghiệp hiện đã tăng gần gấp ba.

Giới đầu tư đang đặc biệt chú ý tới “vibecoding” - xu hướng để AI tự tạo phần mềm dựa trên mô tả bằng ngôn ngữ giao tiếp thông thường. Trong lĩnh vực này, Claude Opus 4.8 được đánh giá là một trong những mô hình AI công khai mạnh nhất hiện nay.

Theo CEO Rayan Krishnan của Vals AI, phiên bản mới của Claude đạt điểm số cao hơn khoảng 10% trong các bài kiểm tra vibecoding so với thế hệ trước. Không chỉ lập trình, mô hình này còn cải thiện mạnh ở toán học và xử lý tác vụ logic phức tạp.

Khác với giai đoạn đầu của AI tạo sinh khi người dùng chủ yếu hỏi đáp hoặc tạo nội dung, làn sóng mới đang hướng tới việc AI trực tiếp thay thế một phần công việc kỹ thuật. Đây cũng là lý do các doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền lớn cho những nền tảng AI có thể giúp giảm thời gian viết phần mềm, kiểm thử hay phát hiện lỗi hệ thống.

Anthropic cho biết hàng trăm doanh nghiệp đã đăng ký trả phí sau khi hãng cải thiện khả năng lập trình của AI từ cuối năm ngoái. Công ty gần đây còn gây chú ý với Claude Mythos Preview - mô hình AI có khả năng phát hiện và khai thác lỗ hổng phần mềm với độ chính xác cao, hiện chỉ cung cấp cho một số doanh nghiệp được chọn.

Theo New York Times, Anthropic cũng tham gia tư vấn cho Giáo hoàng Leo XIV trong thông điệp liên quan đến tác động của AI đối với nhân loại. Trong khi đó, CEO Dario Amodei liên tục lên tiếng về các rủi ro của AI và kêu gọi xây dựng khung quản lý công nghệ này.

Cuộc đua IPO của các “ông lớn” AI bắt đầu nóng lên

Không chỉ gây chú ý với các mô hình AI lập trình, Anthropic còn nhanh chóng trở thành cái tên được giới đầu tư phố Wall theo dõi sát sao nhất thời điểm hiện tại. Đà tăng trưởng mạnh về doanh thu lẫn định giá đang đưa startup này vào nhóm công ty công nghệ có tiềm năng IPO lớn nhất thị trường.

Sự tăng tốc của Anthropic cũng khiến cuộc cạnh tranh trong ngành AI ngày càng nóng lên, đặc biệt với OpenAI và hệ sinh thái AI của Elon Musk trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu lĩnh vực công nghệ mới.

Theo CNBC, OpenAI được cho là đang chuẩn bị hồ sơ IPO bảo mật và muốn niêm yết sớm nhất trong năm nay. Trong khi đó, Anthropic cũng được cho là đang cân nhắc kế hoạch IPO sau khi đạt mức định giá gần 1.000 tỷ USD.

Cuộc đua hiện không chỉ nằm ở mô hình AI mạnh hơn mà còn ở khả năng thương mại hóa công nghệ. Trong bối cảnh nhu cầu AI lập trình tăng nhanh, các công ty đang đẩy mạnh đầu tư vào năng lực tính toán, chip AI và các nền tảng viết code tự động.

Anthropic hiện nhận được hậu thuẫn từ nhiều tên tuổi lớn như Amazon, Google, Samsung, Micron hay SK Hynix. Theo PitchBook, startup này đã huy động hơn 130 tỷ USD kể từ khi thành lập năm 2021.

Áp lực cạnh tranh cũng khiến OpenAI phải tập trung nhiều hơn vào Codex - nền tảng AI hỗ trợ lập trình của hãng. Trong khi đó, các công ty công nghệ lớn khác cũng tăng tốc tham gia thị trường AI viết code, lĩnh vực đang được xem là “mỏ vàng” mới của ngành công nghệ.

Kết quả cuối cùng của cuộc đua AI vẫn chưa thể xác định. Tuy nhiên, thị trường đang cho thấy một xu hướng rõ rệt rằng nhà đầu tư không còn chỉ quan tâm chatbot phổ biến đến đâu, mà tập trung nhiều hơn vào việc AI có thể tạo ra doanh thu và tham gia trực tiếp vào công việc thực tế như thế nào.