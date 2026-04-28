OpenAI đang âm thầm phát triển điện thoại ChatGPT, dùng AI thay ứng dụng

OpenAI sẽ gia nhập thị trường smartphone bằng chiếc điện thoại được vận hành bởi tác nhân AI ChatGPT? (Ảnh minh họa: ChatGPT).

Ming-Chi Kuo - chuyên gia phân tích thị trường của công ty tài chính TF International Securities, người thường xuyên chia sẻ thông tin về các sản phẩm công nghệ chưa ra mắt - vừa đăng tải trên mạng xã hội X về việc OpenAI sẽ gia nhập thị trường smartphone.

Theo đó, hãng chip Qualcomm đang hợp tác với MediaTek để phát triển chip trí tuệ nhân tạo cho chiếc smartphone đầu tiên của OpenAI, trong khi nhà sản xuất thiết bị điện tử Luxshare của Trung Quốc sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm.

Ming-Chi Kuo cho biết chiếc smartphone đầu tiên của OpenAI sẽ được ra mắt vào năm 2028.

Điểm nhấn đặc biệt của chiếc smartphone do OpenAI phát triển là được vận hành bởi tác nhân AI, giúp làm thay công việc của người dùng, thay vì phải cài đặt và sử dụng các ứng dụng riêng lẻ như smartphone thông thường.

“Chỉ bằng cách kiểm soát hoàn toàn cả hệ điều hành lẫn phần cứng, OpenAI mới có thể cung cấp dịch vụ tác nhân AI toàn diện. Smartphone là thiết bị duy nhất nắm bắt toàn bộ trạng thái thời gian thực của người dùng, đây là đầu vào quan trọng nhất giúp tác nhân AI hoạt động theo thời gian thực”, Ming-Chi Kuo chia sẻ.

Nhà phân tích thị trường này cũng cho rằng đây là thời điểm phù hợp để OpenAI phát triển một chiếc smartphone được vận hành hoàn toàn bởi AI, vì công ty đã tích lũy được một lượng lớn dữ liệu người dùng trong nhiều năm qua.

“Phần cứng điện thoại thông minh đã trở nên hoàn chỉnh, vì vậy OpenAI có thể hợp tác với chuỗi cung ứng để nhanh chóng phát triển sản phẩm. Về mô hình kinh doanh, OpenAI có thể xây dựng một hệ sinh thái tác nhân AI mới cùng các nhà phát triển”, Ming-Chi Kuo bình luận.

Trước đó, OpenAI đã thừa nhận sẽ phát triển thêm thiết bị phần cứng, thay vì chỉ tập trung vào phần mềm trí tuệ nhân tạo như hiện tại.

Vào năm ngoái, CEO Sam Altman của OpenAI tiết lộ công ty đang phát triển một thiết bị có khả năng “biết mọi thứ người dùng từng nghĩ, từng đọc, từng nói”. Do vậy, việc OpenAI ra mắt một chiếc smartphone tích hợp AI là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Hiện cả OpenAI, Qualcomm, MediaTek và Luxshare đều không đưa ra bình luận gì về thông tin mà Ming-Chi Kuo mới tiết lộ.