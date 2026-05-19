Chấn động phố Wall: ChatGPT thành cố vấn tài chính giá rẻ ăn đứt con người

Giới công nghệ Mỹ đang xôn xao trước một bước đi mới của OpenAI khi công ty biến ChatGPT thành công cụ tư vấn tài chính cá nhân có khả năng kết nối trực tiếp với tài khoản ngân hàng người dùng.

Điều từng được xem là viễn cảnh xa vời của ngành fintech giờ đã bắt đầu trở thành hiện thực. Thay vì chỉ đưa ra các lời khuyên kiểu “hãy tiết kiệm nhiều hơn”, ChatGPT giờ đây có thể phân tích chi tiết từng khoản chi, theo dõi dòng tiền và đề xuất kế hoạch tài chính cá nhân hóa dựa trên dữ liệu thực tế.

Theo thông tin từ TechCrunch, tính năng mới hiện được triển khai cho người dùng ChatGPT Pro tại Mỹ. Sau khi liên kết tài khoản ngân hàng, chatbot có thể trả lời những câu hỏi rất cụ thể như tháng qua bạn đã tiêu bao nhiêu tiền cho ăn uống, đăng ký ứng dụng hay mua sắm trực tuyến.

Đây được xem là bước ngoặt lớn của AI tạo sinh khi trí tuệ nhân tạo không còn chỉ đóng vai trò “trợ lý hỏi đáp”, mà bắt đầu chen chân trực tiếp vào lĩnh vực quản lý tài chính cá nhân - một thị trường trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Người dùng ChatGPT Pro tại Mỹ giờ đây có thể truy cập bản xem trước của trải nghiệm “tài chính cá nhân” mới - tính năng này cho phép người dùng theo dõi chi tiêu và nhận gợi ý tiết kiệm tiền (Minh họa: The Australian).

AI bắt đầu “đụng” vào miếng bánh của cố vấn tài chính

Thông qua hợp tác với nền tảng kết nối dữ liệu tài chính Plaid, ChatGPT có thể đồng bộ tài khoản từ hơn 12.000 tổ chức tài chính lớn tại Mỹ, bao gồm JPMorgan Chase, Capital One hay Charles Schwab.

Sau khi kết nối hoàn tất, người dùng sẽ có một bảng điều khiển tài chính ngay trong cửa sổ trò chuyện. Hệ thống tự động phân loại chi tiêu, theo dõi danh mục đầu tư, nhắc hóa đơn đến hạn và đưa ra cảnh báo nếu thói quen tiêu dùng vượt khỏi kế hoạch.

Điểm đáng chú ý nằm ở chi phí. Tại Mỹ, dịch vụ cố vấn tài chính truyền thống thường thu khoảng 1% tổng tài sản được quản lý mỗi năm. Điều đó đồng nghĩa một gia đình sở hữu 500.000 USD danh mục đầu tư có thể phải trả khoảng 5.000 USD phí tư vấn thường niên. Trong khi đó, gói ChatGPT Pro chỉ dao động khoảng 1.200-2.400 USD/năm.

Khoảng cách chi phí quá lớn khiến nhiều chuyên gia đánh giá OpenAI đang nhắm trực diện vào nhóm khách hàng phổ thông - những người trước đây không đủ khả năng thuê cố vấn tài chính chuyên nghiệp.

Khảo sát của U.S. News & World Report cho thấy chưa tới 30% người Mỹ từng sử dụng dịch vụ cố vấn tài chính, với rào cản lớn nhất là chi phí cao. Chính khoảng trống này đang trở thành cơ hội để AI chen chân.

Từ chatbot hỏi đáp thành “quản gia tài chính”

Nền tảng cho tham vọng mới của OpenAI đến từ thương vụ thâu tóm startup fintech Hiro Finance hồi tháng trước. Startup này từng hỗ trợ khách hàng quản lý hơn 1 tỷ USD tài sản trước khi dừng hoạt động độc lập để gia nhập OpenAI. Khoảng 10 nhân sự chủ chốt của Hiro đã chuyển sang phát triển hệ thống tài chính cho ChatGPT.

Đứng sau toàn bộ nền tảng là mô hình GPT-5.5 - phiên bản AI mới với khả năng phân tích ngữ cảnh và suy luận tài chính sâu hơn đáng kể so với các đời trước. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở việc AI giờ đây có thể đưa ra khuyến nghị dựa trên dữ liệu thật.

Nếu trước đây ChatGPT chỉ đưa ra các mẹo tiết kiệm chung chung như “hạn chế mua sắm bốc đồng” hay “nấu ăn tại nhà”, giờ chatbot có thể chỉ thẳng rằng người dùng đang tiêu tới 1.600 USD/tháng cho đồ ăn ngoài và đề xuất mức cắt giảm hợp lý. Hệ thống thậm chí còn có thể thiết lập giới hạn chi tiêu theo từng nhóm, tự động gợi ý khoản tiết kiệm hàng tháng hoặc tính toán lộ trình trả nợ.

Một tính năng khác gây chú ý là “ký ức tài chính”. Người dùng có thể chia sẻ với ChatGPT các mục tiêu như mua nhà, trả nợ vay, chuẩn bị quỹ hưu trí hay tích lũy tiền cho con đi học. AI sẽ ghi nhớ những thông tin này để điều chỉnh khuyến nghị trong các lần trò chuyện sau.

Nói cách khác, ChatGPT đang dần được biến thành một “quản gia tài chính số” hoạt động 24/7.

OpenAI muốn tiến xa hơn

Tham vọng của OpenAI không dừng ở việc phân tích dữ liệu tài chính. Công ty cho biết đang lên kế hoạch tích hợp sâu hơn với Intuit - chủ sở hữu của TurboTax và Credit Karma - nhằm mở rộng sang các tác vụ như tư vấn thuế, quản lý tín dụng hay lập kế hoạch đầu tư.

Trong tương lai, người dùng có thể được AI tư vấn tác động thuế khi bán cổ phiếu, gợi ý tái cơ cấu danh mục hoặc hỗ trợ mở thẻ tín dụng ngay trong khung chat. Theo giới phân tích, đây là dấu hiệu cho thấy OpenAI muốn chiếm vị trí trung tâm trong đời sống tài chính số của người dùng, tương tự cách smartphone từng trở thành “ví điện tử” của hàng tỷ người.

Cuộc đua cũng đang nóng lên khi các đối thủ như Anthropic hay Perplexity AI được cho là cũng phát triển các công cụ AI tài chính tương tự.

Các cố vấn tài chính truyền thống có thể đang đối mặt một đối thủ cạnh tranh không ngờ tới, đó là AI (Minh họa: Getty).

Tuy nhiên, dù mở ra trải nghiệm mới, việc trao dữ liệu tài chính nhạy cảm cho một công ty AI vẫn khiến nhiều chuyên gia lo ngại. Khác với ngân hàng truyền thống, các công ty AI hiện chưa chịu những quy định giám sát chặt tương đương lĩnh vực tài chính. Một số chuyên gia cảnh báo nguy cơ rò rỉ dữ liệu hoặc việc AI đưa ra khuyến nghị sai lệch có thể khiến người dùng gặp rủi ro tài chính nghiêm trọng.

Để trấn an dư luận, OpenAI khẳng định hệ thống hiện chỉ có quyền “đọc dữ liệu”, không thể tự chuyển tiền, giao dịch chứng khoán hay truy cập toàn bộ thông tin tài khoản. Người dùng cũng có thể ngắt kết nối và yêu cầu xóa toàn bộ dữ liệu đồng bộ bất kỳ lúc nào.

Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng câu hỏi lớn nhất không còn là “AI có thể tư vấn tài chính hay không”, mà là người dùng sẵn sàng tin AI tới mức nào. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục tăng tốc, ChatGPT có thể không chỉ là chatbot phổ biến nhất thế giới, mà còn trở thành “cố vấn tài chính giá rẻ” lớn nhất nước Mỹ trong vài năm tới.